Corvette C8 и Ford Mustang Shelby GT500 могут представить 14 января на автосалоне в Детройте

Несмотря на то, что количество новинок на автосалоне в Детройте значительно сократилось из-за выставок в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, он остается одним из самых значимых мероприятий для Северной Америки.
Ожидается, что в рамках автосалона будут представлены Corvette C8, оснащенный 4-литровым двигателем мощностью 700 «лошадей», Ford Mustang Shelby GT500 и Bullitt, однако автопроизводители умалчивают об этом. При этом автокомпании уже анонсировали дебют VW Jetta, седанов Toyota Avalon, BMW i8 Roadster, Infiniti Sedan и кроссовера Lexus Flagship.
Кроме того, на автосалоне представят первый за 30 лет грузовик и внедорожник Mercedes-Benz G-Class, а также обновленный Chevrolet Silverado.