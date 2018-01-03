Corvette C8 и Ford Mustang Shelby GT500 могут представить 14 января на автосалоне в Детройте

Автоэксперты считают, что в рамках автосалона в Детройте состоится официальная презентация Corvette C8 и Ford Mustang Shelby GT500. Автошоу будет проходить в Cobo Centre с 14 января для журналистов, а с 20 по 28 с новинками смогут ознакомиться все желающие.

Несмотря на то, что количество новинок на автосалоне в Детройте значительно сократилось из-за выставок в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, он остается одним из самых значимых мероприятий для Северной Америки.Ожидается, что в рамках автосалона будут представлены Corvette C8, оснащенный 4-литровым двигателем мощностью 700 «лошадей», Ford Mustang Shelby GT500 и Bullitt, однако автопроизводители умалчивают об этом. При этом автокомпании уже анонсировали дебют VW Jetta, седанов Toyota Avalon, BMW i8 Roadster, Infiniti Sedan и кроссовера Lexus Flagship.Кроме того, на автосалоне представят первый за 30 лет грузовик и внедорожник Mercedes-Benz G-Class, а также обновленный Chevrolet Silverado.