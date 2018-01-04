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| | Обновлённый Кроссовер Ford Edge 2018 подешевел с января

Обновлённый Кроссовер Ford Edge 2018 подешевел с января

Сегодня, 09:00
Руководство американского автогиганта Ford приняло решение пересмотреть ценники кроссовера Edge. Теперь автомобиль 2018 модельного года будет предлагаться на китайском авторынке дешевле на 20 000-30 000 юаней (176 900-265 000 рублей) в зависимости от оснащения.

Обновлённый Кроссовер Ford Edge 2018 подешевел с января

 

С 1 января 2018 года стоимость обновлённого кроссовера Ford Edge в Поднебесной варьируется от 229 800 до 429 800 юаней, что в пересчёте составляет порядка 2 032 000-3 800 000 рублей по текущему курсу валют. Отмечается, что перечень опций рестайлингового автомобиля расширился за счёт функции предотвращения столкновений, адаптивного круиз-контроля, панорамной крыши, современного мультимедийного центра с большим сенсорным дисплеем и беспроводной зарядкой для мобильных устройств.

В моторном отсеке Ford Edge 2018 года разместился 2,7-литровый турбированный двигатель, развивающий 329 лошадиных сил. Помимо этого, кроссовер может оснащаться 2,0-литровым 254-сильным турбомотором. Пару двигателям составляет 6-диапазонная автоматическая трансмиссия, тип привода – полный или передний.
Яна Васильева
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