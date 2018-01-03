Опубликованы изображения первого кроссовера от Ferrari

Не так давно компания Ferrari всячески исключала возможность выпуска кроссовера, но в 2017 году такая информация подтвердилась. Независимый дизайнер Клебер Сильва попытался представить, как бы мог выглядеть первый SUV в истории легендарного итальянского бренда.

Автор рендерного изображения рассказал, что при создании визуализации будущего кроссовера от компании Ferrari вдохновение черпалось из нового Lamborghini Urus, который был представлен 4 декабря 2017 года. Новинка получила характерный для Ferrari дизайн кузова, расширенную решетку радиатора и большие колёсные диски.Примечательно, что слухи о появлении кроссовера под брендом Ferrari циркулируют в прессе уже несколько лет. Ожидается, что такой автомобиль позволил бы бренду выпускать 10 000 автомобилей в год, а также существенно улучшить финансовые показатели.В конце нынешнего года инсайдеры сообщили, что Ferrari действительно планирует выпустить SUV, последовав за Lamborghini. Стоит отметить, что такое решение было встречено поклонниками бренда неоднозначно.

Васисуалий Мурчалов

Что касается компании McLaren, которая считается прямым конкурентом Ferrari и Lamborghini, то британский бренд исключает вариант выпуска кроссовера, желая и в дальнейшем производить спорткары. Очевидно, что британцы не хотят жертвовать историей ради финансовой выгоды, как это сделали конкуренты.