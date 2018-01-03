За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

От Редактора

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Опубликованы изображения первого кроссовера от Ferrari

Опубликованы изображения первого кроссовера от Ferrari

Сегодня, 12:29
Не так давно компания Ferrari всячески исключала возможность выпуска кроссовера, но в 2017 году такая информация подтвердилась. Независимый дизайнер Клебер Сильва попытался представить, как бы мог выглядеть первый SUV в истории легендарного итальянского бренда.

Опубликованы изображения первого кроссовера от Ferrari

 

Автор рендерного изображения рассказал, что при создании визуализации будущего кроссовера от компании Ferrari вдохновение черпалось из нового Lamborghini Urus, который был представлен 4 декабря 2017 года. Новинка получила характерный для Ferrari дизайн кузова, расширенную решетку радиатора и большие колёсные диски.

Примечательно, что слухи о появлении кроссовера под брендом Ferrari циркулируют в прессе уже несколько лет. Ожидается, что такой автомобиль позволил бы бренду выпускать 10 000 автомобилей в год, а также существенно улучшить финансовые показатели.

В конце нынешнего года инсайдеры сообщили, что Ferrari действительно планирует выпустить SUV, последовав за Lamborghini. Стоит отметить, что такое решение было встречено поклонниками бренда неоднозначно.

Опубликованы изображения первого кроссовера от Ferrari

 

Что касается компании McLaren, которая считается прямым конкурентом Ferrari и Lamborghini, то британский бренд исключает вариант выпуска кроссовера, желая и в дальнейшем производить спорткары. Очевидно, что британцы не хотят жертвовать историей ради финансовой выгоды, как это сделали конкуренты.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Ferrari наращивает производство и выпустит кроссовер
Ferrari наращивает производство и выпустит кроссовер

Итальянские машиностроители увеличивают объемы производства автомобилей марки Ferrari. Кроме того, руководство бренда рассматривает возможность разработки и

Ferrari задумается о выпуске кроссовера после 2020 года
Ferrari задумается о выпуске кроссовера после 2020 года

Серджо Маркьонне, председатель совета директоров Ferrari сообщил, что компания задумается о выпуске кроссовера только после 2020 года. Об этом пишет Motor

Ferrari задумывается над созданием «бюджетного» суперкара
Ferrari задумывается над созданием «бюджетного» суперкара

Мировые автомобильные СМИ уже несколько месяцев обсуждают возможность создания компанией Ferrari нового суперкара, который станет самым доступным автомобилем

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости