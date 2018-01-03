За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

От Редактора

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | В Германии запечатлели тестовый Mercedes-Benz GLA

В Германии запечатлели тестовый Mercedes-Benz GLA

Вчера, 17:03
Немецкие машиностроители продолжают разработку модели Mercedes-Benz GLA, на что указывают шпионские фотоснимки. Автомобильные папарацци показали в глобальной сети кадры, на которых запечатлен прототип машины, проходивший тесты на территории Германии.

 

В Германии запечатлели тестовый Mercedes-Benz GLA

 
Сам производитель хранит молчание по поводу испытаний новинки, однако эксперты не сомневаются, что автомобильным папарацци в Германии попался прототип именно Mercedes-Benz GLA. По некоторым данным, основой для автомобиля послужило шасси A-Class.
 
На данный момент нет полного представления о внешней составляющей нового Mercedes-Benz GLA, так как на испытаниях автомобиль был тщательно замаскирован камуфлирующей пленкой. Тем не менее, можно заметить, что машина получила расширенные колесные арки и небольшой клиренс. Также транспортное средство обзавелось крупными колесами и новыми кузовными панелями.

 

В Германии запечатлели тестовый Mercedes-Benz GLA

 

Есть информация, что силовую линейку нового Mercedes-Benz GLA представит 1,3-литровая установка, производительность которой составит 115 и 160 лошадиных сил, в зависимости от комплектации автомобиля. Также известно, что транспортное средство получит продвинутую мультимедийную систему MBUX с экраном на 7 или 10 дюймов.

Иван Головин
Новости по теме
Новый Mercedes-Benz CLS 2018 испытан на Нюрбургринге
Новый Mercedes-Benz CLS 2018 испытан на Нюрбургринге

Немецкие машиностроители продолжают разработку автомобиля Mercedes-Benz CLS 2018 модельного года. Об этом свидетельствуют фотографии папарацци, которые

Mercedes-Benz озвучил стоимость нового кросс-купе GLC в Германии
Mercedes-Benz озвучил стоимость нового кросс-купе GLC в Германии

Mercedes-Benz озвучила стоимость кросс-купе GLC, который осенью появится в реализации на европейском автомобильном рынке. Приобрести транспортное средство в

Фотошпионы запечатлели обновленный Mercedes-Benz SL без камуфляжа
Фотошпионы запечатлели обновленный Mercedes-Benz SL без камуфляжа

Фотошпионы накануне порадовали мировую общественность автолюбителей эксклюзивными снимками, на которых запечатлен колесящий дорогами Германии тестовый прототип

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости