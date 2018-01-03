В Германии запечатлели тестовый Mercedes-Benz GLA

Немецкие машиностроители продолжают разработку модели Mercedes-Benz GLA, на что указывают шпионские фотоснимки. Автомобильные папарацци показали в глобальной сети кадры, на которых запечатлен прототип машины, проходивший тесты на территории Германии.

Сам производитель хранит молчание по поводу испытаний новинки, однако эксперты не сомневаются, что автомобильным папарацци в Германии попался прототип именно Mercedes-Benz GLA. По некоторым данным, основой для автомобиля послужило шасси A-Class.

На данный момент нет полного представления о внешней составляющей нового Mercedes-Benz GLA, так как на испытаниях автомобиль был тщательно замаскирован камуфлирующей пленкой. Тем не менее, можно заметить, что машина получила расширенные колесные арки и небольшой клиренс. Также транспортное средство обзавелось крупными колесами и новыми кузовными панелями.

Есть информация, что силовую линейку нового Mercedes-Benz GLA представит 1,3-литровая установка, производительность которой составит 115 и 160 лошадиных сил, в зависимости от комплектации автомобиля. Также известно, что транспортное средство получит продвинутую мультимедийную систему MBUX с экраном на 7 или 10 дюймов.

Иван Головин