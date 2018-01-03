Renault Koleos получил роскошную версию Initiale Paris

Представители французской компании Renault сообщают о том, что в Великобритании стартовал приём предварительных заказов на обновленный внедорожник Renault Koleos. Отмечается, что базовая версия новинки обойдётся британским клиентам в 27 500 фунтов стерлингов (2 145 000 рублей), в то время как за роскошную версию Initiale Paris придётся выложить уже 36 700 фунтов (2 862 000 рублей).

Согласно данным британского автомобильного издания Autocar, базовая версия Renault Koleos обойдётся клиентам в 27 500 фунтов стерлингов, а под капотом внедорожника расположился 1,6-литровый мотор dCi, который способен генерировать 130 лошадиных сил. Для более дорогого варианта исполнения предусмотрен 2,0-литровый 175-сильный мотор, который сочетается с фирменной системой полного привода.Новый Renault Koleos построен на базе производственной платформы CMF C/D, которая также лежит в основе таких моделей как Nissan X-Trail и Renault Espace. Длина нового кроссовера составляет 4 672 мм при колёсной базе в 2 705 мм. Вместительность багажника равна 458 литрам, а взять на прицеп можно не более 2000 килограммов.

Васисуалий Мурчалов

Что касается нового Renault Koleos Initiale Paris, то данная версия получает кожаную отделку салона, 8,7-дюймовый мультимедийный центр, панорамную крышу, полностью светодиодную оптику, а также премиальную аудиосистему Bose.