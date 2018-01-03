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| | Renault Koleos получил роскошную версию Initiale Paris

Renault Koleos получил роскошную версию Initiale Paris

Сегодня, 11:12
Представители французской компании Renault сообщают о том, что в Великобритании стартовал приём предварительных заказов на обновленный внедорожник Renault Koleos. Отмечается, что базовая версия новинки обойдётся британским клиентам в 27 500 фунтов стерлингов (2 145 000 рублей), в то время как за роскошную версию Initiale Paris придётся выложить уже 36 700 фунтов (2 862 000 рублей).

Renault Koleos получил роскошную версию Initiale Paris

 

Согласно данным британского автомобильного издания Autocar, базовая версия Renault Koleos обойдётся клиентам в 27 500 фунтов стерлингов, а под капотом внедорожника расположился 1,6-литровый мотор dCi, который способен генерировать 130 лошадиных сил. Для более дорогого варианта исполнения предусмотрен 2,0-литровый 175-сильный мотор, который сочетается с фирменной системой полного привода.

Новый Renault Koleos построен на базе производственной платформы CMF C/D, которая также лежит в основе таких моделей как Nissan X-Trail и Renault Espace. Длина нового кроссовера составляет 4 672 мм при колёсной базе в 2 705 мм. Вместительность багажника равна 458 литрам, а взять на прицеп можно не более 2000 килограммов.

Renault Koleos получил роскошную версию Initiale Paris

 

Renault Koleos получил роскошную версию Initiale Paris

 

Renault Koleos получил роскошную версию Initiale Paris

 

Что касается нового Renault Koleos Initiale Paris, то данная версия получает кожаную отделку салона, 8,7-дюймовый мультимедийный центр, панорамную крышу, полностью светодиодную оптику, а также премиальную аудиосистему Bose.
Васисуалий Мурчалов
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