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| | Опубликованы изображения флагманского кроссовера BMW X7

Опубликованы изображения флагманского кроссовера BMW X7

Сегодня, 11:01
Представители немецкого бренда BMW разместили в интернете снимки с фрагментами грядущего флагмана – BMW X7. Российские дизайнеры решили создать изображения, дающие целостное представление о вероятной внешности кроссовера.

Опубликованы изображения флагманского кроссовера BMW X7

 

Согласно предварительной информации, новый BMW X7 внешне будет напоминать прототип BMW X7 iPerformance, дебютировавший в сентябре минувшего года. Автомобиль обзаведётся угловатыми и крупными «ноздрями» радиаторной решётки и светодиодной оптикой.

Особенностью модели окажется наличие на боковых частях кузова подштамповок под дверными ручками. Передняя часть кроссовера будет выделяться хромированным молдингом. Между патрубками выхлопной системы разместится накладка под цвет кузова.

Ожидается, что премьера нового BMW X7 состоится уже в нынешнем году. К настоящему времени производитель сохраняет в секрете технические параметры модели, а также ориентировочные цены на флагманский автомобиль.
Яна Васильева
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