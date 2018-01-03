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| | В Великобритании объявлен старт продаж нового поколения KIA Sorento

В Великобритании объявлен старт продаж нового поколения KIA Sorento

Сегодня, 10:11
В Великобритании с 1 января объявлен старт продаж нового поколения KIA Sorento. А в России новая генерация кроссовера будет доступна не раньше февраля текущего года.

В Великобритании объявлен старт продаж нового поколения KIA Sorento

 

Особенностью новой модернизации семиместного KIA Sorento стали новые диски колес, появилась панорамная крыша, противотуманки, переработанные ходовые огни и задние фары, а также появились системы помощи водителю. Максимальная комплектация получит кожаную обивку в салоне, обзор на 360°, а также активный круиз-контроль.

В Великобритании объявлен старт продаж нового поколения KIA Sorento

 

В Великобритании объявлен старт продаж нового поколения KIA Sorento

 

Новое поколение KIA Sorento имеет расширенную линейку силовых установок: 2,2-литровый мощностью 188 л. с., 2,2-литровый мощностью 200 л. с. и 3,5-литровый мощностью 249 л. с. Стоит отметить, что в России не будут предлагать последний двигатель. Цена на обновленный кроссовер KIA Sorento в Великобритании колеблется между 41 000 и 42 000 фунтов, что соответствует 3 184 629 и 3 262 303 рублям.
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