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| | Пикап Ram 1500 2019 модельного года представят в Детройте

Пикап Ram 1500 2019 модельного года представят в Детройте

Сегодня, 10:00
На страницах американского автомобильного издания motor1 появились свежие шпионские фото обновленного пикапа Ram 1500 2019 модельного года. Модель получит совершенно новую переднюю часть кузова, а премьера автомобиля состоится в рамках автосалона в Детройте уже через несколько дней.

Пикап Ram 1500 2019 модельного года представят в Детройте

 

Судя по свежим шпионским фото, обновленный пикап Ram 1500 2019 модельного года получит полностью пересмотренную переднюю часть кузова, которая примечательна увеличенной решеткой радиатора с обилием хромированных элементов. Также нельзя не упомянуть обновленную форму оптики, а также в целом более современный дизайн передней фасции.

Что касается задней части кузова, то тут новый Ram 1500 2019 может похвастаться пересмотренными осветителями, а также более массивными бамперами. Примечательно, что грузовой отсек пикапа будет выполнен из стали, а не из алюминия, как у нового Ford F-150.

Пикап Ram 1500 2019 модельного года представят в Детройте

 

Пикап Ram 1500 2019 модельного года представят в Детройте

 

Пикап Ram 1500 2019 модельного года представят в Детройте

 

В салоне Ram 1500 2019 появится новая мультимедийная система с пересмотренными элементами управления, но в целом дизайн интерьера останется прежним. Технические характеристики автомобиля пока держатся в секрете, но ожидается, что моторную линейку составят двигатели V6 и V8, а также гибридная установка. Премьера пикапа состоится уже через несколько дней на автосалоне в Детройте.
Васисуалий Мурчалов
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