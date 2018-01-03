Пикап Ram 1500 2019 модельного года представят в Детройте

На страницах американского автомобильного издания motor1 появились свежие шпионские фото обновленного пикапа Ram 1500 2019 модельного года. Модель получит совершенно новую переднюю часть кузова, а премьера автомобиля состоится в рамках автосалона в Детройте уже через несколько дней.

Судя по свежим шпионским фото, обновленный пикап Ram 1500 2019 модельного года получит полностью пересмотренную переднюю часть кузова, которая примечательна увеличенной решеткой радиатора с обилием хромированных элементов. Также нельзя не упомянуть обновленную форму оптики, а также в целом более современный дизайн передней фасции.Что касается задней части кузова, то тут новый Ram 1500 2019 может похвастаться пересмотренными осветителями, а также более массивными бамперами. Примечательно, что грузовой отсек пикапа будет выполнен из стали, а не из алюминия, как у нового Ford F-150.

Васисуалий Мурчалов

В салоне Ram 1500 2019 появится новая мультимедийная система с пересмотренными элементами управления, но в целом дизайн интерьера останется прежним. Технические характеристики автомобиля пока держатся в секрете, но ожидается, что моторную линейку составят двигатели V6 и V8, а также гибридная установка. Премьера пикапа состоится уже через несколько дней на автосалоне в Детройте.