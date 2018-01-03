Новый Jeep Wagoneer «засветился» на шпионских фото

На страницах американского автомобильного издания motor1 появились свежие шпионские фото нового Jeep Wagoneer, а журналистам портала удалось узнать у инсайдеров некоторые детали о модели. Новый внедорожник будет выпускаться в двух вариантах длины колёсной базы, а «растянутая» версия получит название Grand Wagoneer. Обе модели будут использовать элементы из алюминия, что существенно снизит массу автомобилей.
Судя по свежим шпионским фото, новый Jeep Wagoneer тестируется в плотном камуфляже, который не мешает рассмотреть некоторые особенности автомобиля. Прежде всего стоит отметить, что дизайн прототипа имеет целый ряд сходств с Jeep Grand Commander для Китая, внешность которого была раскрыта на патентных чертежах.
Ожидается, что новые Jeep Wagoneer и Jeep Grand Wagoneer будут представлены публично в 2020 году. Инсайдеры сообщили, что стоимость «топового» внедорожника может составить 140 000 долларов (8 260 000 рублей), что позволит новинке конкурировать с роскошным Range Rover.