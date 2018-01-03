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| | Новый Jeep Wagoneer «засветился» на шпионских фото

Новый Jeep Wagoneer «засветился» на шпионских фото

Сегодня, 09:29
Компания Jeep вывела на дорожные тесты новое поколение внедорожника Jeep Wagoneer, который будет представлен в двух вариантах колёсной базы. Отмечается, что тестовый прототип пока далёк от серийного исполнения, но имеет некоторые завершенные черты дизайна.

Новый Jeep Wagoneer «засветился» на шпионских фото

 

На страницах американского автомобильного издания motor1 появились свежие шпионские фото нового Jeep Wagoneer, а журналистам портала удалось узнать у инсайдеров некоторые детали о модели. Новый внедорожник будет выпускаться в двух вариантах длины колёсной базы, а «растянутая» версия получит название Grand Wagoneer. Обе модели будут использовать элементы из алюминия, что существенно снизит массу автомобилей.

Судя по свежим шпионским фото, новый Jeep Wagoneer тестируется в плотном камуфляже, который не мешает рассмотреть некоторые особенности автомобиля. Прежде всего стоит отметить, что дизайн прототипа имеет целый ряд сходств с Jeep Grand Commander для Китая, внешность которого была раскрыта на патентных чертежах.

Новый Jeep Wagoneer «засветился» на шпионских фото

 

Новый Jeep Wagoneer «засветился» на шпионских фото

 

Ожидается, что новые Jeep Wagoneer и Jeep Grand Wagoneer будут представлены публично в 2020 году. Инсайдеры сообщили, что стоимость «топового» внедорожника может составить 140 000 долларов (8 260 000 рублей), что позволит новинке конкурировать с роскошным Range Rover.
Васисуалий Мурчалов
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