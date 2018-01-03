В США и Канаде отзовут 1,5 тысячи спорткаров Maserati Quattroporte и Ghibli

Спорткары Maserati Quattroporte и Ghibli могут иметь неисправности в аккумуляторной системе топлива. В результате из топливного бака может вытекать бензин на двигатель, а это приведет к возгоранию автомобиля.
Представители компании Maserati сообщили, что еще не было зафиксировано случаев возгорания Quattroporte и Ghibli из-за данной неисправности. Владельцев спорткаров, попадающих под кампанию отзыва оповестят о необходимости предоставить автомобиль в ближайший сервисный центр. Будет предоставлена бесплатная диагностика, а в случае обнаружения неисправности – ремонт.