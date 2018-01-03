За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

От Редактора

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Внедорожники и кроссоверы бьют рекорды продаж в России

Внедорожники и кроссоверы бьют рекорды продаж в России

Сегодня, 08:00
Штатные сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ» исследовали отечественный авторынок и установили, что в ноябре 2017 года автомобили SUV-сегмента завоевали первенство. За отчетный период россияне приобрели 61 100 внедорожников и кроссоверов.

Внедорожники и кроссоверы бьют рекорды продаж в России

 

Данные сведения, обнародованные экспертами агентства, стали новым рекордом, зафиксированным за последние три года. Доля таких авто на рынке достигла 43,7% за названный временной промежуток.

Следует сказать, что наилучшие показатели в России были зафиксированы в декабре 2017 года. Тогда местные автомобилисты купили 107 900 новых экземпляров сегмента SUV. Это обусловлено тем, что граждане из-за резкого скачка валюты вложили средства в недвижимое имущество и авто. В процентном эквиваленте нужно выделить рекордные продажи в ноябре 2014 года с рыночной долей в 44,1%.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
Продажи электрокаров в России с начала года выросли на 30%
Продажи электрокаров в России с начала года выросли на 30%

Реализация новых электрокаров в России за 11 месяцев текущего года достигла 82 экземпляра, что на 30% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом

Названа наиболее популярная марка внедорожников в России
Названа наиболее популярная марка внедорожников в России

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российских продаж SUV-сегмента за 9 месяцев нынешнего года и установили наиболее востребованную

Сегменты SUV и B получили одинаковую долю на авторынке России
Сегменты SUV и B получили одинаковую долю на авторынке России

У автомобилей, относящихся к сегментам B и SUV наблюдается одинаковая рыночная доля на отечественном авторынке. Об этом сообщают сотрудники аналитического

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости