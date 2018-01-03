Внедорожники и кроссоверы бьют рекорды продаж в России

Штатные сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ» исследовали отечественный авторынок и установили, что в ноябре 2017 года автомобили SUV-сегмента завоевали первенство. За отчетный период россияне приобрели 61 100 внедорожников и кроссоверов.

Дмитрий Павличко

Данные сведения, обнародованные экспертами агентства, стали новым рекордом, зафиксированным за последние три года. Доля таких авто на рынке достигла 43,7% за названный временной промежуток.Следует сказать, что наилучшие показатели в России были зафиксированы в декабре 2017 года. Тогда местные автомобилисты купили 107 900 новых экземпляров сегмента SUV. Это обусловлено тем, что граждане из-за резкого скачка валюты вложили средства в недвижимое имущество и авто. В процентном эквиваленте нужно выделить рекордные продажи в ноябре 2014 года с рыночной долей в 44,1%.