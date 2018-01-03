Пикап SsangYong Rexton Sports поступит в продажу 9 января

9 января нынешнего года на рынок выйдет корейский пикап SsangYong Rexton Sports. Недавно в сети появились фото новинки.





Дмитрий Павличко

Продажи пикапа стартуют на внутреннем рынке. Недавно специализированные порталы выложили в интернете фотоснимки модели, где она облачена в плотную камуфляжную пленку.В подкапотном пространстве нового пикапа SsangYong Rexton разместился 2-литровый агрегат с отдачей 187 л.с. Он работает в тандеме с 6-ступенчатой МКПП. За доплату можно получить 7-скоростную АКПП от Mercedes-Benz или 6-секционный «автомат» Aisin с полным приводом и блокировкой дифференциала.Функциональный перечень новинки будет представлен двухзонным климат-контролем, светодиодной головной оптикой, светодиодными огнями дневного света, 20-дюймовыми колесными дисками, кожаной обшивкой руля и мультимедийным центром.