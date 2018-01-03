Ravon в 2017 году укрепил свои позиции в РФ

Узбекская машиностроительная компания Ravon, контролируемая американским General Motors, за 11 месяцев 2017 года укрепила свое положение на отечественном авторынке. Сообщается, что за это время местные автолюбители купили 12 978 машин марки.

Дмитрий Павличко

В соответствии с информацией, предоставленной сотрудниками российского филиала Ravon, за период с января по ноябрь текущего года дилеры компании сбыли 12 978 экземпляров. В ноябре число обладателей авто бренда выросло до 1 830.В пресс-центре автопроизводителя сообщили, что укреплению продаж поспособствовало расширение российской сети дилерских центров. Их число составило 80 по всей РФ. Доля Ravon составила больше 20%, что произошло из-за сотрудничества бренда с «Яндекс.Такси» и ВТБ 24.Россиянам предложат выгодные программы автокредитования и утилизации со скидкой в 35 000 рублей. В 2018 году в РФ покажут новый седан и небольшой внедорожник B-класса.