Ravon в 2017 году укрепил свои позиции в РФ

В соответствии с информацией, предоставленной сотрудниками российского филиала Ravon, за период с января по ноябрь текущего года дилеры компании сбыли 12 978 экземпляров. В ноябре число обладателей авто бренда выросло до 1 830.
В пресс-центре автопроизводителя сообщили, что укреплению продаж поспособствовало расширение российской сети дилерских центров. Их число составило 80 по всей РФ. Доля Ravon составила больше 20%, что произошло из-за сотрудничества бренда с «Яндекс.Такси» и ВТБ 24.
Россиянам предложат выгодные программы автокредитования и утилизации со скидкой в 35 000 рублей. В 2018 году в РФ покажут новый седан и небольшой внедорожник B-класса.