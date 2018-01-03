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| | Удлиненный кроссовер Audi Q2 L в 2018 году станет электрокаром

Удлиненный кроссовер Audi Q2 L в 2018 году станет электрокаром

Сегодня, 06:00
В 2018 году немецкая машиностроительная компания Audi презентует удлиненный кроссовер Audi Q2 L, предназначенный для поднебесного рынка. Инсайдеры отметили, что в Китае появится и электрическая модификация авто с названием Audi Q2 l E-Tron.

Удлиненный кроссовер Audi Q2 L в 2018 году станет электрокаром

 

В соответствии с информацией, обнародованной американским порталом Motor1, немецкая компания Audi начнет в Китае продажи небольшого кроссовера Audi Q2 с удлиненной колесной базой и обозначением L. Сначала под капот машина получит 1,0-, 1,4- и 2,0-литровые турбодвигатели, работающие в тандеме с 6-скоростной МКПП и 7-диапазонной АКПП с двойным сцеплением.

По словам инсайдеров, в обозримом будущем у новинки появится и электрическая версия Audi Q2 L E-Tron с дальностью хода в 500 км. Это дает шанс на оптимистичные прогнозы. Помимо того, в Китае появится и удлиненный вариант исполнения нового кроссовера Audi Q3, но об его электрификации пока ничего неизвестно.
Дмитрий Павличко
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