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| | Летом на рынке появится бюджетный кроссовер Chery Tiggo 5X

Летом на рынке появится бюджетный кроссовер Chery Tiggo 5X

Сегодня, 05:00
Китайские машиностроители трудятся на бюджетной версией кроссовера Chery Tiggo 5X. Появление новинки в продаже ожидается летом нынешнего года. Накануне в интернете появились фотографии, на которых запечатлен паркетник.

 

Летом на рынке появится бюджетный кроссовер Chery Tiggo 5X

 

Сейчас кроссовер Chery Tiggo 5X продается в Китае с безальтернативным турбодвигателем объемом 1,5 литра. Его производительность составляет 147 лошадиных сил. Будущим летом ожидается появление паркетника с двухлитровой установкой тягой 122 л.с., которая используется на Chery Tiggo 7. Фотографии автомобиля указывают на то, что он, в отличие от своей стандартной версии, получил меньше хромированных элементов экстерьера, а также не имеет противотуманных огней.
 
Для атмосферного двигателя, которым будет оснащаться бюджетный Chery Tiggo 5X, предусмотрена пятискоростная механическая трансмиссия. Кроме того, агрегат может комплектоваться бесступенчатым вариатором CVT. Нынешний турбированный двигатель взаимодействует с шестидиапазонной роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Для автомобиля предусмотрен только передний привод. При габаритах в 4338х1830х1645 миллиметров машина имеет колесную базу размером 2630 мм.

 

Летом на рынке появится бюджетный кроссовер Chery Tiggo 5X

 

Летом на рынке появится бюджетный кроссовер Chery Tiggo 5X

 

Летом на рынке появится бюджетный кроссовер Chery Tiggo 5X

 

Летом на рынке появится бюджетный кроссовер Chery Tiggo 5X

 

Летом на рынке появится бюджетный кроссовер Chery Tiggo 5X

 

Летом на рынке появится бюджетный кроссовер Chery Tiggo 5X

 

Бюджетный Chery Tiggo 5X должен получить противозаносную систему, электронный ручник, два эйрбэга, кондиционер, штатную стереосистему на четыре громкоговорителя, датчики давления в шинах, колесные диски размерностью 16 дюймов, комбинированную отделку интерьера.

Иван Головин
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