Составлен ТОП-5 самых популярных тюнинг-аксессуаров в СССР

Сначала нужно выделить замену набалдашника трансмиссии. В СССР умельцы скручивали заводскую деталь, а вместо них появлялись декоративные компоненты из пластика и эпоксидной смолы. Обычно набалдашник делали в форме розочки.
Кроме того, еще нужно назвать специальную оплетку руля, чтобы он не скользил в руках. Оплетку делали из проводов, капроновой нитки и бельевой веревки. Кроме того, отмечают разноцветные катафоты. Помимо всего, авто украшались особыми цветными чехлами для кресел и массажными накидками с элементами дерева. Стоит еще выделить оклеивание стекол монетами, автошторы, вентиляторы в салоне и игрушки на фаркопе.