Составлен ТОП-5 самых популярных тюнинг-аксессуаров в СССР

Не является тайной, что советский авторынок не мог похвастаться обширным количеством легковых авто, потому советские автомобилисты применяли все усилия для того, чтобы придать своим автомобилям привлекательность. Обозреватели одного из российских специализированных порталов разработали ТОП-5 наиболее популярного тюнинга в СССР.

Дмитрий Павличко

Сначала нужно выделить замену набалдашника трансмиссии. В СССР умельцы скручивали заводскую деталь, а вместо них появлялись декоративные компоненты из пластика и эпоксидной смолы. Обычно набалдашник делали в форме розочки.Кроме того, еще нужно назвать специальную оплетку руля, чтобы он не скользил в руках. Оплетку делали из проводов, капроновой нитки и бельевой веревки. Кроме того, отмечают разноцветные катафоты. Помимо всего, авто украшались особыми цветными чехлами для кресел и массажными накидками с элементами дерева. Стоит еще выделить оклеивание стекол монетами, автошторы, вентиляторы в салоне и игрушки на фаркопе.