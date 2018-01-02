С 1 января 2018 года в России увеличились акцизные сборы на новые авто

Согласно данным российских автомобильных изданий, с 1 января 2018 года в России увеличились акцизные сборы на новые автомобили, а также повышена ставка утилизационного сбора. Ожидается, что новшества ударят по кошельку конечного покупателя, так как новые автомобили подорожают на 11-17%.

Васисуалий Мурчалов

СМИ сообщают, что с 1 января 2017 года в Российской Федерации вступили в силу новые налоговые правила, которые подразумевают увеличение акцизных сборов на новые автомобили. Так, с начала наступившего года новый автомобиль с мотором мощностью от 200 до 299 лошадиных сил получает акциз в 897 рублей за одну лошадиную силу. Что касается автомобилей с мотором мощностью от 300 до 399 лошадиных сил, то в данном случае одна «лошадка» будет стоить уже 925 рублей.Кроме того, новые автомобили, мощность моторов которых составляет от 400 до 499 лошадиных сил, получают акциз на уровне в 965 рублей, а производительные спорткары с мощностью двигателя свыше 500 лошадиных сил обложены акцизом в 1 084 рубля за силу.Эксперты уверены, что увеличение ставки прежде всего отразится на покупателях, так как по факту уплачивать сбор будут именно они. В 2018 году специалисты прогнозируют увеличение стоимости автомобилей в России на 11-17%.