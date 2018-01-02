Составлен рейтинг самых эпичных дрэговых состязаний 2017 года

Журналисты американского автомобильного издания motor1 составили рейтинг самых эпичных дрэговых состязаний ушедшего 2017 года. Стоит отметить, что гонки автомобилей по прямой на дистанции в четверть мили (402 метра) остаются чрезвычайно популярными в Соединённых Штатах.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным портала, одним из самых впечатляющих заездов стала дрэговая гонка, в которой приняли участие сразу 12 автомобилей различных мировых брендов. В заезде приняли участие такие автомобили как 600-сильный Aston Martin DB11, 650-сильный Chevrolet Camaro ZL1, а также Ferrari 488 GTB с 662-сильным мотором. Примечательно, что победителем гонки стал электрокар Tesla Model S в исполнении P100D.Вторая строчка рейтинга досталась гонке, в которой участвовали такие автомобили как Aston Martin Vantage, Nissan GT-R, Mercedes-AMG C63, Audi RS6, Lamborghini Aventador и Porsche Panamera с дизельным двигателем.Одним из самых забавных заездов стала «схватка» производительного Mercedes-AMG E63 S и бюджетного Dacia Logan, победителем в которой ожидаемо стал «немец». Также нельзя не отметить гонку Mercedes-AMG C63, BMW M760Li xDrive и Tesla Model S, победителем из которой вышел «зелёный» автомобиль.