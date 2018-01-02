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| | Составлен рейтинг самых эпичных дрэговых состязаний 2017 года

Составлен рейтинг самых эпичных дрэговых состязаний 2017 года

Вчера, 17:07
Журналисты американского автомобильного издания motor1 составили рейтинг самых эпичных дрэговых состязаний ушедшего 2017 года. Стоит отметить, что гонки автомобилей по прямой на дистанции в четверть мили (402 метра) остаются чрезвычайно популярными в Соединённых Штатах.

Составлен рейтинг самых эпичных дрэговых состязаний 2017 года

 

Согласно данным портала, одним из самых впечатляющих заездов стала дрэговая гонка, в которой приняли участие сразу 12 автомобилей различных мировых брендов. В заезде приняли участие такие автомобили как 600-сильный Aston Martin DB11, 650-сильный Chevrolet Camaro ZL1, а также Ferrari 488 GTB с 662-сильным мотором. Примечательно, что победителем гонки стал электрокар Tesla Model S в исполнении P100D.

Вторая строчка рейтинга досталась гонке, в которой участвовали такие автомобили как Aston Martin Vantage, Nissan GT-R, Mercedes-AMG C63, Audi RS6, Lamborghini Aventador и Porsche Panamera с дизельным двигателем.


Одним из самых забавных заездов стала «схватка» производительного Mercedes-AMG E63 S и бюджетного Dacia Logan, победителем в которой ожидаемо стал «немец». Также нельзя не отметить гонку Mercedes-AMG C63, BMW M760Li xDrive и Tesla Model S, победителем из которой вышел «зелёный» автомобиль.
Васисуалий Мурчалов
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