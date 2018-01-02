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| | Продажи летающих авто начнутся уже в 2018 году

Продажи летающих авто начнутся уже в 2018 году

Вчера, 18:07
В прошлом году представители целого ряда компаний прогнозировали выход в 2018 году летающих авто. В подобные проекты вложили огромные деньги, следовательно, можно ожидать появления флайкаров.

Продажи летающих авто начнутся уже в 2018 году

 

Как сообщают автомобильные эксперты, выход на рынок летающих авто можно назвать естественным, так как множество мировых машиностроителей тратят огромные средства на их разработку. Даже наиболее консервативные автопроизводители отнеслись с энтузиазмом к таким проектам.

Немецкий концерн Daimler не так давно купил долю фирмы E-Volvo, инвестировав в нее 25 000 000 евро. Согласно представленному проекту, в планах компаний имеется создание 2-местного летающего авто Velocopter.

Японцы из Toyota финансируют создание флайкара Cartvivator. Geely купила фирму Terrafugia, запрофилированную на создание летающих машин. В России тоже на мощностях «АвтоВАЗ» намерены строить флайкары, но это может произойти не менее, чем через 20 лет.
Дмитрий Павличко
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