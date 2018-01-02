Продажи летающих авто начнутся уже в 2018 году

В прошлом году представители целого ряда компаний прогнозировали выход в 2018 году летающих авто. В подобные проекты вложили огромные деньги, следовательно, можно ожидать появления флайкаров.

Дмитрий Павличко

Как сообщают автомобильные эксперты, выход на рынок летающих авто можно назвать естественным, так как множество мировых машиностроителей тратят огромные средства на их разработку. Даже наиболее консервативные автопроизводители отнеслись с энтузиазмом к таким проектам.Немецкий концерн Daimler не так давно купил долю фирмы E-Volvo, инвестировав в нее 25 000 000 евро. Согласно представленному проекту, в планах компаний имеется создание 2-местного летающего авто Velocopter.Японцы из Toyota финансируют создание флайкара Cartvivator. Geely купила фирму Terrafugia, запрофилированную на создание летающих машин. В России тоже на мощностях «АвтоВАЗ» намерены строить флайкары, но это может произойти не менее, чем через 20 лет.