Китайский кроссовер Lifan Myway подешевел на 62 тыс. рублей

Компания Lifan сообщает, что с 1 января 2018 года новый кроссовер Lifan Myway в базовом варианте исполнения станет доступнее на 5 000 юаней, что эквивалентно 44 000 рублей. К сожалению, ценник на версию для автомобильного рынка России, которая конкурирует с LADA Largus Cross, остался прежним.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным китайских автомобильных изданий, с 1 января 2018 года на китайском автомобильном рынке подешевел новый семиместный кроссовер Lifan Myway. Отмечается, что в зависимости от варианта исполнения модель стала доступнее на сумму от 5 000 юаней (44 000 рублей) до 7 000 юаней (62 000 рублей). Таким образом, стоимость базового исполнения кроссовера составляет 56 800 юаней (примерно 502 000 рублей).К сожалению, на автомобильном рынке России стоимость модели осталась прежней. Базовое исполнение кроссовера Lifan Myway, оснащенное 1,8-литровым бензиновым мотором, обойдётся российским клиентам в 813 300 рублей. В Китае модель также предложена с 1,5-литровым 109-сильным «атмосферником».Стоит отметить, что представители российского офиса Lifan ранее назвали LADA Largus Cross ближайшим конкурентом для Myway. Стоит отметить, что «китаец» имеет более стильный дизайн и богатое оснащение.