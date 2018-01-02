Китайский кроссовер Lifan Myway подешевел на 62 тыс. рублей

Согласно данным китайских автомобильных изданий, с 1 января 2018 года на китайском автомобильном рынке подешевел новый семиместный кроссовер Lifan Myway. Отмечается, что в зависимости от варианта исполнения модель стала доступнее на сумму от 5 000 юаней (44 000 рублей) до 7 000 юаней (62 000 рублей). Таким образом, стоимость базового исполнения кроссовера составляет 56 800 юаней (примерно 502 000 рублей).
К сожалению, на автомобильном рынке России стоимость модели осталась прежней. Базовое исполнение кроссовера Lifan Myway, оснащенное 1,8-литровым бензиновым мотором, обойдётся российским клиентам в 813 300 рублей. В Китае модель также предложена с 1,5-литровым 109-сильным «атмосферником».
Стоит отметить, что представители российского офиса Lifan ранее назвали LADA Largus Cross ближайшим конкурентом для Myway. Стоит отметить, что «китаец» имеет более стильный дизайн и богатое оснащение.