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| | Китайский кроссовер Lifan Myway подешевел на 62 тыс. рублей

Китайский кроссовер Lifan Myway подешевел на 62 тыс. рублей

Вчера, 19:16
Компания Lifan сообщает, что с 1 января 2018 года новый кроссовер Lifan Myway в базовом варианте исполнения станет доступнее на 5 000 юаней, что эквивалентно 44 000 рублей. К сожалению, ценник на версию для автомобильного рынка России, которая конкурирует с LADA Largus Cross, остался прежним.

Китайский кроссовер Lifan Myway подешевел на 62 тыс. рублей

 

Согласно данным китайских автомобильных изданий, с 1 января 2018 года на китайском автомобильном рынке подешевел новый семиместный кроссовер Lifan Myway. Отмечается, что в зависимости от варианта исполнения модель стала доступнее на сумму от 5 000 юаней (44 000 рублей) до 7 000 юаней (62 000 рублей). Таким образом, стоимость базового исполнения кроссовера составляет 56 800 юаней (примерно 502 000 рублей).

К сожалению, на автомобильном рынке России стоимость модели осталась прежней. Базовое исполнение кроссовера Lifan Myway, оснащенное 1,8-литровым бензиновым мотором, обойдётся российским клиентам в 813 300 рублей. В Китае модель также предложена с 1,5-литровым 109-сильным «атмосферником».

Стоит отметить, что представители российского офиса Lifan ранее назвали LADA Largus Cross ближайшим конкурентом для Myway. Стоит отметить, что «китаец» имеет более стильный дизайн и богатое оснащение.
Васисуалий Мурчалов
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