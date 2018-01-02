Компания Porsche открывает в Китае 100-й дилерский центр

Не секрет, что китайский автомобильный рынок является крупнейшим для компании Porsche, поэтому немецкий бренд стремительно развивает дилерскую сеть в Поднебесной. Согласно данным СМИ, Porsche открыла в Китае новый шоу-рум, который стал уже сотым по счёту в стране.

Согласно данным американского автомобильного издания Carscoops, в крупнейшем торговом центре китайского города Гуанчжоу открылся новый шоу-рум компании Porsche, который позиционируется как «студия», а не как обычный дилерский центр. Примечательно, что площадка стала сотым по счёту представительством немецкого бренда в Китае.Новый автосалон занимает площадь в 465 квадратных метров и вмещает в себя все пять моделей компании Porsche. Автосалон оснащается компьютерными конфигураторами на базе планшетов iPad, которые также позволяют связаться с дилерами Porsche для обсуждения покупки автомобиля.

Васисуалий Мурчалов

Детлев фон Платен, глава отдела продаж и маркетинга Porsche, во время открытия новой «студии» заявил, что в последние годы китайский рынок стал крупнейшим для немецкого бренда. Уточняется, что прежде всего клиенты из Поднебесной отдают предпочтение четырехдверным моделям Porsche, но спорткары в кузове купе также пользуются стабильным спросом.