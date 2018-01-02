Мотор от Ferrari LaFerrari выставлен на продажу за 16,8 млн рублей

Итальянский премиальный бренд Ferrari выпустил всего 710 суперкаров LaFerrari, которые могли приобрести только лояльные клиенты компании и звёзды автоспорта. На онлайн-аукционе eBay появилось объявление о продаже двигателя V12 именно от такой модели – стоимость мотора составляет 285 000 долларов (примерно 16 800 000 рублей), чего будет достаточно для приобретения целого суперкара другой модели.

Согласно данным американского автомобильного портала motor1, на продажу на аукционе eBay выставлен двигатель V12 от лимитированного спорткара Ferrari LaFerrari. Автор объявления сообщил, что мотор является практически новым и успел преодолеть всего 322 километра. К сожалению, информации о судьбе самого автомобиля нет.Стоит напомнить, что Ferrari LaFerrari оснащается 6,3-литровым мотором V12, мощность которого составляет 800 лошадиных сил. Отмечается, что предложенный для покупки двигатель не имеет 163-сильного электромотора, который входил в комплектацию суперкара.

Васисуалий Мурчалов

Кроме того, владелец мотора также предлагает для покупки производительный итальянский спорткар Ferrari 458 Special. Отмечается, что на текущий момент модель оценена покупателями в 55 000 долларов, что значительно дешевле одного только мотора от LaFerrari. Владелец обещает сделать небольшую скидку потенциальному покупателю двигателя.