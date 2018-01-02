Мотор от Ferrari LaFerrari выставлен на продажу за 16,8 млн рублей

Согласно данным американского автомобильного портала motor1, на продажу на аукционе eBay выставлен двигатель V12 от лимитированного спорткара Ferrari LaFerrari. Автор объявления сообщил, что мотор является практически новым и успел преодолеть всего 322 километра. К сожалению, информации о судьбе самого автомобиля нет.
Стоит напомнить, что Ferrari LaFerrari оснащается 6,3-литровым мотором V12, мощность которого составляет 800 лошадиных сил. Отмечается, что предложенный для покупки двигатель не имеет 163-сильного электромотора, который входил в комплектацию суперкара.
Кроме того, владелец мотора также предлагает для покупки производительный итальянский спорткар Ferrari 458 Special. Отмечается, что на текущий момент модель оценена покупателями в 55 000 долларов, что значительно дешевле одного только мотора от LaFerrari. Владелец обещает сделать небольшую скидку потенциальному покупателю двигателя.