Прощание с «матрёшками»: Audi обещает изменить подход к дизайну новинок

Не секрет, что автомобили немецкого премиального бренда Audi сильно похожи друг на друга и очень часто отличаются лишь размерами, за что автомобили компании получили прозвище «матрёшки». Наряду с этим разработчики обещают изменить подход к дизайну новинок и сделать модели более уникальными и узнаваемыми.

Руперт Штадлер, исполнительный директор Audi, во время общения с журналистами британского портала Autocar заявил, что в ближайшем будущем автомобили бренда перестанут быть «матрёшками» и станут более узнаваемыми на мировых рынках, из которых руководитель прежде всего выделил Китай. Отмечается, что в Поднебесной каждый автомобиль Audi получит уникальный дизайн.«Жизненный цикл каждой модели составляет не более шести лет, поэтому мы в Audi стремимся к тому, чтобы автомобиль на протяжении всего этого времени оставался стильным и современным», – заявил господин Штадлер.

Васисуалий Мурчалов

Топ-менеджер отметил, что новый язык дизайна бренда демонстрируют такие новинки как флагманский седан Audi A8 и спортивный Audi A7 Sportback. Кроме того, своё влияние на будущие новинки окажет дизайн электрического кроссовера Audi E-Tron. Напомним, что ближайшей новинкой от Audi станет рестайлинговый седан Audi A6.