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| | Новый седан BMW 745e iPerformance станет гибридным

Новый седан BMW 745e iPerformance станет гибридным

Сегодня, 04:00
Баварские машиностроители готовят к выходу новый седан BMW 745e iPerformance, движущей силой которого станет гибридная установка. Представительская машина с комбинированным агрегатом отправится на рынок в следующем году.

 

Новый седан BMW 745e iPerformance станет гибридным

 

О том, что новый седан BMW 745e iPerformance станет гибридным, проинформировал BMW Blog. В источнике говорится, что производительность комбинированной установки составит не менее 390 лошадиных сил.

 

Новый седан BMW 745e iPerformance станет гибридным

 

Гибридная силовая установка седана BMW 745e iPerformance будет состоять из двухлитрового двигателя с четырьмя цилиндрами и двумя турбонаддувами, а также из эффективного электромотора. В BMW Blog напомнили, что производительность комбинированного агрегата модели BMW 740e xDrive iPerformance составляет 322 л.с.

 

Новый седан BMW 745e iPerformance станет гибридным

 

Новый седан BMW 745e iPerformance станет гибридным

 

Новый седан BMW 745e iPerformance станет гибридным

 

Седан BMW 745e iPerformance с гибридной силовой установкой обзаведется увеличенным блоком аккумуляторных батарей. Это позволит увеличить электрический запас хода автомобиля до 22 километров. Новый седан также получит беспроводное зарядное устройство и приборную панель Live Cockpit. Разработчики пока не уточняют, когда новый BMW 745e iPerformance будет представлен.

Иван Головин
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