Баварские машиностроители готовят к выходу новый седан BMW 745e iPerformance, движущей силой которого станет гибридная установка. Представительская машина с комбинированным агрегатом отправится на рынок в следующем году.

О том, что новый седан BMW 745e iPerformance станет гибридным, проинформировал BMW Blog. В источнике говорится, что производительность комбинированной установки составит не менее 390 лошадиных сил.

Гибридная силовая установка седана BMW 745e iPerformance будет состоять из двухлитрового двигателя с четырьмя цилиндрами и двумя турбонаддувами, а также из эффективного электромотора. В BMW Blog напомнили, что производительность комбинированного агрегата модели BMW 740e xDrive iPerformance составляет 322 л.с.

Седан BMW 745e iPerformance с гибридной силовой установкой обзаведется увеличенным блоком аккумуляторных батарей. Это позволит увеличить электрический запас хода автомобиля до 22 километров. Новый седан также получит беспроводное зарядное устройство и приборную панель Live Cockpit. Разработчики пока не уточняют, когда новый BMW 745e iPerformance будет представлен.

Иван Головин