Опубликованы первые фото нового поколения Porsche 911

Немецкая автомобильная компания Porsche начала тестировать свежее поколение модели Porsche 911. Первые шпионские снимки автомобиля опубликовало англоязычное издание CarNewsChina.

Как сообщают журналисты автомобильного портала CarNewsChina, премьера Porsche 911 новой генерации состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2019 года. Отмечается, что модель обзаведётся гибридной модификацией.На опубликованных фото видно, что дизайн купе не претерпит революционных изменений: обновления коснутся отдельных элементов экстерьера. В салоне автомобиля разместится новая приборная панель и крупный дисплей мультимедийной системы.

Яна Васильева

Также на сегодняшний день известно, что новый спорткар Porsche 911 с заводским индексом 992 сконструируют на шасси ММВ. Предположительно моторная гамма новинки будет включать турбированные двигатели. К 2020 году в продажу поступит и версия модели, оснащённая гибридной силовой установкой.