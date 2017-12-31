Опубликованы первые фото нового поколения Porsche 911

Как сообщают журналисты автомобильного портала CarNewsChina, премьера Porsche 911 новой генерации состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2019 года. Отмечается, что модель обзаведётся гибридной модификацией.
На опубликованных фото видно, что дизайн купе не претерпит революционных изменений: обновления коснутся отдельных элементов экстерьера. В салоне автомобиля разместится новая приборная панель и крупный дисплей мультимедийной системы.
Также на сегодняшний день известно, что новый спорткар Porsche 911 с заводским индексом 992 сконструируют на шасси ММВ. Предположительно моторная гамма новинки будет включать турбированные двигатели. К 2020 году в продажу поступит и версия модели, оснащённая гибридной силовой установкой.