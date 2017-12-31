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| | Опубликованы первые фото нового поколения Porsche 911

Опубликованы первые фото нового поколения Porsche 911

Вчера, 20:00
Немецкая автомобильная компания Porsche начала тестировать свежее поколение модели Porsche 911. Первые шпионские снимки автомобиля опубликовало англоязычное издание CarNewsChina.

Опубликованы первые фото нового поколения Porsche 911

 

Как сообщают журналисты автомобильного портала CarNewsChina, премьера Porsche 911 новой генерации состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2019 года. Отмечается, что модель обзаведётся гибридной модификацией.

На опубликованных фото видно, что дизайн купе не претерпит революционных изменений: обновления коснутся отдельных элементов экстерьера. В салоне автомобиля разместится новая приборная панель и крупный дисплей мультимедийной системы.

Опубликованы первые фото нового поколения Porsche 911

 

Опубликованы первые фото нового поколения Porsche 911

 

Также на сегодняшний день известно, что новый спорткар Porsche 911 с заводским индексом 992 сконструируют на шасси ММВ. Предположительно моторная гамма новинки будет включать турбированные двигатели. К 2020 году в продажу поступит и версия модели, оснащённая гибридной силовой установкой.
Яна Васильева
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