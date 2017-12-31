В сети появились первые фото салона Fiat Cronos для Бразилии

Модель Fiat Cronos была разработана только для южноамериканского рынка. Она повторяет большую часть дизайнерских решений Argo. Новинка составит конкуренцию новому Volkswagen Virtus (Polo), а также популярным Honda City, Chevy Prisma и Toyota Yaris Sedan.
Новый седан Fiat Cronos оснастят двигателем объемом 1,3 литра мощностью 101 «лошадь», а также двигателем объемом 1,8 литра мощностью 135 «лошадей». В качестве трансмиссии предлагают МКПП на пять ступеней или АКПП на шесть.
По словам производителя, объем багажного отдела составит более 521 л. В салоне появился информационно-развлекательный комплекс с 8-дюймовым экраном. На авторынке Бразилии новинка Fiat Cronos появится в начале 2018 года.