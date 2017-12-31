С 1 января в России подорожает лифтбэк Skoda Rapid

Согласно данным официального сайта компании Skoda, базовая стоимость обновленного лифтбэка Skoda Rapid 2018 модельного года составит 636 000 рублей, что на 8 000 рублей больше, чем в декабре 2017 года. Самый доступный вариант модели оснащается 1,6-литровым мотором MPI, который генерирует 90 лошадиных сил и сочетается с 5-ступенчатой «механикой».
Следующая комплектация нового Skoda Rapid, которая оснащается 1,6-литровым мотором отдачей в 110 лошадиных сил, обойдётся российским клиентам в 750 000 рублей. Версия с тем же двигателем, но с 6-ступенчатой АКПП, обойдётся на 45 000 рублей дороже.
Что касается «топовой» версии Skoda Rapid, которая имеет под капотом 1,4-литровый 125-сильный турбомотор TSI, то такой автомобиль получил обновленный ценник в 981 000 рублей. Стоит напомнить, что в ноябре 2017 года компания Skoda также увеличила стоимость нового Rapid сразу на 17 000 рублей почти во всех вариантах исполнения.