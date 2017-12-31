С 1 января в России подорожает лифтбэк Skoda Rapid

С 1 января 2018 года на российском автомобильном рынке увеличится стоимость чешского лифтбэка Skoda Rapid – модель прибавит к цене 8 000 рублей. Обновленный прайс-лист на автомобиль уже опубликован на официальном портале российского представительства Skoda.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным официального сайта компании Skoda, базовая стоимость обновленного лифтбэка Skoda Rapid 2018 модельного года составит 636 000 рублей, что на 8 000 рублей больше, чем в декабре 2017 года. Самый доступный вариант модели оснащается 1,6-литровым мотором MPI, который генерирует 90 лошадиных сил и сочетается с 5-ступенчатой «механикой».Следующая комплектация нового Skoda Rapid, которая оснащается 1,6-литровым мотором отдачей в 110 лошадиных сил, обойдётся российским клиентам в 750 000 рублей. Версия с тем же двигателем, но с 6-ступенчатой АКПП, обойдётся на 45 000 рублей дороже.Что касается «топовой» версии Skoda Rapid, которая имеет под капотом 1,4-литровый 125-сильный турбомотор TSI, то такой автомобиль получил обновленный ценник в 981 000 рублей. Стоит напомнить, что в ноябре 2017 года компания Skoda также увеличила стоимость нового Rapid сразу на 17 000 рублей почти во всех вариантах исполнения.