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| | LADA Vesta SW Cross возглавила ТОП-5 самых популярных новинок в 2017 году

LADA Vesta SW Cross возглавила ТОП-5 самых популярных новинок в 2017 году

Вчера, 18:45
Уходящий год порадовал россиян множеством автомобильных новинок от практически всех марок, представленных на рынке. Эксперты составили ТОП-5 главных автомобилей, вышедших на рынок РФ в 2017 году.

LADA Vesta SW Cross возглавила ТОП-5 самых популярных новинок в 2017 году

 

Первое место досталось LADA Vesta SW Cross, получившей передовую мультимедийную систему, парковочные датчики, климат-контроль, камеру заднего вида и многое другое. Новый универсал предлагается с 1,6- и 1,8-литровыми двигателями по цене от 755 000 до 848 000 рублей.

Вторую и третью строчки разделили Hyundai Solaris и KIA Rio, которые заслужили популярность за соотношение цены и качества. Россияне могут купить Solaris с 1,4- или 1,6-литровым мотором, заплатив около 625 000-795 000 рублей. KIA Rio доступен с похожим агрегатом мощностью в 123 л.с. по цене от 660 000 рублей.

Японская Mazda CX-9, добравшаяся до РФ осенью 2017 года, заняла четвёртое место рейтинга. Автомобиль с ценником от 2 890 000 рублей готовится к локализации во Владивостоке. Под капотом новинки устанавливается 2,5-литровый турбомотор с отдачей в 231 «лошадку».

LADA Vesta SW Cross возглавила ТОП-5 самых популярных новинок в 2017 году

 

LADA Vesta SW Cross возглавила ТОП-5 самых популярных новинок в 2017 году

 

LADA Vesta SW Cross возглавила ТОП-5 самых популярных новинок в 2017 году

 

LADA Vesta SW Cross возглавила ТОП-5 самых популярных новинок в 2017 году

 

Замкнул рейтинг ещё один «японец» – Honda CR-V, стоимость которого начинается от 1 770 000 рублей. Моторная гамма кроссовера представлена 150- и 186-сильными «атмосферниками» объёмом 2,0 и 2,4 литра, 1,5-литровым турбомотором (175 л. с.) и 1,6-литровым «турбодизелем».
Яна Васильева
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