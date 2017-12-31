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| | С 1 января 2018 года в России подорожает модельный ряд BMW

С 1 января 2018 года в России подорожает модельный ряд BMW

Вчера, 21:00
Компания BMW с 1 января 2018 года намерена увеличить стоимость модельной линейки, которая представлена на российском авторынке на 2,5%. Об этом пишет "АВТОСТАТ".

С 1 января 2018 года в России подорожает модельный ряд BMW

 

Информацию подтвердили в российском офисе бренда. Если начать с самой дешевой модели 1 Series, то теперь её стоимость на локальном авторынке стартует с отметки в 1,55 млн рублей, тогда как за купе 2 Series придется отдать не менее 1,84 млн рублей.

Не изменился ценник только у компактвэна BMW 2 Series Active Tourer. Он всё также начинается от 1,71 млн рублей в базовой модификации. Иные представители модельного ряда производителя стали немного дороже. Это относится и к седану Series – 1,89 млн рублей.

Что касается представителей сегмента SUV, то политика повышения цен затронула и внедорожники. Так BMW X1, как самый доступный представитель класса, получил ценник в 2,95 млн рублей. Новый X2, опция предзаказов на который открылась в прошлом месяце, стоит не менее 2,25 млн рублей.
Эмиль Ажар
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