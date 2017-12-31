Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | В Китае стартовали продажи «новогоднего» кроссовера Zotye T700

В Китае стартовали продажи «новогоднего» кроссовера Zotye T700

Сегодня, 13:45
Китайская компания Zotye вывела на рынок Поднебесной особую версию кроссовера Zotye T700, которая приурочена к грядущему празднованию китайского Нового года. Отмечается, что новинка получила уникальные цвета кузова, а также особые решения отделки салона.

 

Согласно данным китайских автомобильных изданий, новый «новогодний» кроссовер Zotye T700 от стандартного исполнения «паркетника» отличается особой отделкой салона из перфорированной кожи, а на сидениях появились логотипы с названием лимитированной версии. Кроме того, модель поставлена на оригинальные 18-дюймовые диски колёс, а мультимедийный центр получил праздничный скринсейвер. Для кроссовера доступны два цвета кузова – ярко-красный и золотисто-коричневый.

Что касается технических характеристик, то «новогодний» Zotye T700 приводится в движение 1,8-литровым турбированным мотором мощностью в 177 лошадиных сил, который сочетается с 6-диапазонным «роботом» и системой переднего привода.

 

 

В списке оснащения Zotye T700 значится круиз-контроль, полностью цифровая приборная панель, большой сенсорный дисплей мультимедийной системы, камера кругового обзора, панорамная крыша, а также круиз-контроль и ассистент парковки. Стоимость «новогоднего» SUV составляет 129 800 юаней, что эквивалентно 1 148 000 рублей.


Васисуалий Мурчалов
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