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| | Эксперты провели тест-драйв внедорожника Toyota Land Cruiser 150 2018 года

Эксперты провели тест-драйв внедорожника Toyota Land Cruiser 150 2018 года

Вчера, 19:00
После обновления до 2018 модельного года внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150 получил иной кузов и несколько новых модификаций. Автоэксперты решили протестировать новинку на дороге.

Эксперты провели тест-драйв внедорожника Toyota Land Cruiser 150 2018 года

 

Прежде всего рестайлинговый Toyota Land Cruiser Prado 150 примечателен ребристым капотом, иными бамперами, новой светодиодной оптикой и комплектом систем безопасности Toyota Safety Sence. Отметим, что данный пакет включает в себя систему контроля рядности движения, опцию распознавания дорожных знаков и круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции.

Кроме того, автомобиль оснастили системой поддержания постоянной скорости при езде по бездорожью Crawl Control, камерами кругового движения и задней пневматической подвеской с регулировкой дорожного просвета и жесткости. Салон модели почти не изменился за исключением нового руля.

Линейка бензиновых двигателей Toyota Land Cruiser Prado 150 включает в себя 4-цилиндровый 163-сильный агрегат объёмом 2,7 литра и 4,0-литровый мотор с отдачей в 282 лошадиные силы. Ожидается, что дизельная модификация получит под капот 2,8-литровый двигатель, развивающий 177 «лошадок».

Эксперты подчеркнули, что снижение мощности моторов позволяет покупателям сэкономить на транспортном налоге. Поставки новинки в Россию стартовали в конце декабря.
Яна Васильева
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