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| | В Китае продажи "убийцы" Hyundai Creta - Baojun 510 вызвали ажиотажный спрос

В Китае продажи "убийцы" Hyundai Creta - Baojun 510 вызвали ажиотажный спрос

Вчера, 15:00
Компания General Motors поделилась итоговой статистикой за 11 месяцев, согласно которой продажи нового кроссовера Baojun 510 на китайском авторынке вызвали ажиотажный спрос.

В Китае продажи "убийцы" Hyundai Creta - Baojun 510 вызвали ажиотажный спрос

 

Baojun 510 стал абсолютным лидером бренда. С начала текущего календарного года в Поднебесной было реализовано 305 тыс. кроссоверов, что является вторым результатом в местном сегменте SUV. Выше находится только среднеразмерный кроссовер Haval H6.

Стоит напомнить, что Baojun 510 с легкой руки китайских журналистов получил звание "убийцы" Hyundai Creta. Модель производилась в расчете навязать ей конкуренцию, но потенциал превзошел самые смелые ожидания General Motors. Только в ноябре кроссовер купил 50 тыс. человек, тогда как Creta разошлась в количестве всего 6 тыс. экземпляров.

Baojun 510 в начальной комплектации поставляется с механической КПП и атмосферным двигателем на 1,5 литра, отдача которого составляет 122 лошади. Стоимость - 59 тыс. юаней или 528 тыс. российских рублей, тогда как за модификацию с автоматической трансмиссией придется отдать 68 тыс. юаней или 608 тыс. рублей.
Эмиль Ажар
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