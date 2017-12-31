В Китае продажи "убийцы" Hyundai Creta - Baojun 510 вызвали ажиотажный спрос

Компания General Motors поделилась итоговой статистикой за 11 месяцев, согласно которой продажи нового кроссовера Baojun 510 на китайском авторынке вызвали ажиотажный спрос.

Эмиль Ажар

Baojun 510 стал абсолютным лидером бренда. С начала текущего календарного года в Поднебесной было реализовано 305 тыс. кроссоверов, что является вторым результатом в местном сегменте SUV. Выше находится только среднеразмерный кроссовер Haval H6.Стоит напомнить, что Baojun 510 с легкой руки китайских журналистов получил звание "убийцы" Hyundai Creta. Модель производилась в расчете навязать ей конкуренцию, но потенциал превзошел самые смелые ожидания General Motors. Только в ноябре кроссовер купил 50 тыс. человек, тогда как Creta разошлась в количестве всего 6 тыс. экземпляров.Baojun 510 в начальной комплектации поставляется с механической КПП и атмосферным двигателем на 1,5 литра, отдача которого составляет 122 лошади. Стоимость - 59 тыс. юаней или 528 тыс. российских рублей, тогда как за модификацию с автоматической трансмиссией придется отдать 68 тыс. юаней или 608 тыс. рублей.