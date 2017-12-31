Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Мнения

Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Политический конфликт с КНДР приобретает новые масштабы.

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

Сюжеты :

Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними
| | Новый внедорожник Brilliance V7 представят на автосалоне в Пекине

Новый внедорожник Brilliance V7 представят на автосалоне в Пекине

Вчера, 17:00
Китайская машиностроительная компания Brilliance намерена официально представить свой новый внедорожник Brilliance V7 в апреле 2018 года. Премьера авто пройдет на Пекинском автосалоне.

 

Новинку снабдят оригинальным фирменным оформлением в духе Brilliance V3 и Brilliance V6. Автомобиль оснастили огромной решеткой радиатора с хромированными вертикальными планками, полностью светодиодными фарами, серебристыми накладками на бамперах и двумя патрубками выхлопа.

Примечательной чертой нового Brilliance V7 стоит назвать громадный тачскрин мультимедийного центра, на который выводят практические все данные о работе систем и агрегатов авто. Размеры новинки достигают 4702X1932X1752 мм, а величина колесной базы равна 2 770 миллиметров.

Под капот новый Brilliance V7 получит 1,6-литровый турбодвигатель с производительностью 204 лошадиные силы. Он работает в тандеме с 6-скоростной МКПП и 7-диапазонной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями ZF. В перечень опций нового авто попали двухзонный климат-контроль, панорамный верх из стекла, бесключевой доступ, кнопочное зажигание, круиз-контроль, электронный «ручник», 19-дюймовые колесные диски из легкосплавных материалов, ассистент спуска-подъема, круговой видеообзор, парктроник и кожаный салон.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
В Гуанчжоу представлен новый кроссовер Brilliance V6
В Гуанчжоу представлен новый кроссовер Brilliance V6

Китайская машиностроительная компания Brilliance официально презентовала на мотор-шоу в Гуанчжоу новый кроссовер Brilliance V6. Выход новинки на рынок

Флагман Brilliance V7 рассекречен до дебюта
Флагман Brilliance V7 рассекречен до дебюта

Полноразмерный внедорожник Brilliance V7 сфотографировали без камуфляжа до премьеры, которая состоится осенью нынешнего года. Фото новинки попало в интернет.

Brilliance представит на Пекинском автосалоне новинки для России
Brilliance представит на Пекинском автосалоне новинки для России

Компания Brilliance на Пекинском автосалоне покажет свои обновленные автомобили SUV, которые уже в этом году должны появиться на российском рынке. Это

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости