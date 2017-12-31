Новый внедорожник Brilliance V7 представят на автосалоне в Пекине

Китайская машиностроительная компания Brilliance намерена официально представить свой новый внедорожник Brilliance V7 в апреле 2018 года. Премьера авто пройдет на Пекинском автосалоне.

Дмитрий Павличко

Новинку снабдят оригинальным фирменным оформлением в духе Brilliance V3 и Brilliance V6. Автомобиль оснастили огромной решеткой радиатора с хромированными вертикальными планками, полностью светодиодными фарами, серебристыми накладками на бамперах и двумя патрубками выхлопа.Примечательной чертой нового Brilliance V7 стоит назвать громадный тачскрин мультимедийного центра, на который выводят практические все данные о работе систем и агрегатов авто. Размеры новинки достигают 4702X1932X1752 мм, а величина колесной базы равна 2 770 миллиметров.Под капот новый Brilliance V7 получит 1,6-литровый турбодвигатель с производительностью 204 лошадиные силы. Он работает в тандеме с 6-скоростной МКПП и 7-диапазонной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями ZF. В перечень опций нового авто попали двухзонный климат-контроль, панорамный верх из стекла, бесключевой доступ, кнопочное зажигание, круиз-контроль, электронный «ручник», 19-дюймовые колесные диски из легкосплавных материалов, ассистент спуска-подъема, круговой видеообзор, парктроник и кожаный салон.