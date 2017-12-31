Озвучены сроки премьеры хэтчбека Ford Focus нового поколения

Американские машиностроители планируют познакомить общественность с хэтчбеком Ford Focus нового поколения в марте грядущего года. Ранее ожидалось, что автомобиль предстанет перед публикой в январе в рамках мотор-шоу в Детройте.

По данным представителей компании Ford, в продажу модель Ford Focus нового поколения отправится как пятидверный хэтбчек. Через некоторое время после начала реализации автомобиля, на рынок поступят версии машины в других кузовах.





Ранее автомобильные папарацци неоднократно показывали тестовый прототип хэтчбека Ford Focus нового поколения. Снимки фотошпионов указывают на то, что автомобиль будет несколько похож на компактный Ford Fiesta следующей генерации.

Моторную гамму нового хэтчбека Ford Focus представит литровый агрегат, производительность которого составит 100, 125 и 140 л.с. Кроме того, для автомобиля предусмотрены бензиновые двигатели объемом 1,5 и 2.0 литра тягой до 280 л.с.

Иван Головин