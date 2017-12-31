Озвучены сроки премьеры хэтчбека Ford Focus нового поколения

Озвучены сроки премьеры хэтчбека Ford Focus нового поколенияСегодня, 11:00
Американские машиностроители сообщили, что продажи модели Ford Focus нового поколения стартуют будущей весной. Автомобиль выйдет на рынок уже в четвертой
Четвертая генерация популярного городского хэтчбека Ford Focus будет рассекречена в начале 2018 года, поэтому внешность автомобиля пока остается загадкой.
Фотошпионам удалось заснять Ford Focus во время прохождения зимних испытаний. Первые снимки автомобиля, который был весь покрыт камуфляжной пленкой, появились