В Уфе выстроили новогоднюю елку из 200 автомобилей

Недавно в башкирской столице Уфе на парковке одного местного торгового центра прошел обычный флэшмоб в честь Нового года. Сразу из 215 машин выстроили большую праздничную елку.

Дмитрий Павличко

Основой фигуры выступили 20 эвакуаторов. А новогодняя звезда была сформирована из автомобилей Росгвардии. Отмечается, что для участия в акции были выделены дополнительные подразделения задержания. После традиционного снимка на фоне эмблемы ведомства, сотрудники РГ отправились обеспечивать общественный порядок в целях недопущения посягательств на безопасность и покой граждан во время праздников.Все организации, задействованные во флэшмобе, прибыли вместе со своими флагами. Работники местного ГИБДД также поздравили местных жителей, создав новогоднюю елку из патрульных автомобилей. Кроме того сообщается о продолжении акции «Безопасный Новый год».