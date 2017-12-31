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| | В Уфе выстроили новогоднюю елку из 200 автомобилей

В Уфе выстроили новогоднюю елку из 200 автомобилей

Вчера, 14:05
Недавно в башкирской столице Уфе на парковке одного местного торгового центра прошел обычный флэшмоб в честь Нового года. Сразу из 215 машин выстроили большую праздничную елку.

В Уфе выстроили новогоднюю елку из 200 автомобилей

 

Основой фигуры выступили 20 эвакуаторов. А новогодняя звезда была сформирована из автомобилей Росгвардии. Отмечается, что для участия в акции были выделены дополнительные подразделения задержания. После традиционного снимка на фоне эмблемы ведомства, сотрудники РГ отправились обеспечивать общественный порядок в целях недопущения посягательств на безопасность и покой граждан во время праздников.

Все организации, задействованные во флэшмобе, прибыли вместе со своими флагами. Работники местного ГИБДД также поздравили местных жителей, создав новогоднюю елку из патрульных автомобилей. Кроме того сообщается о продолжении акции «Безопасный Новый год».
Дмитрий Павличко
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