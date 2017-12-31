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| | На дорогах Австрии замечен серийный кроссовер Lamborghini Urus

На дорогах Австрии замечен серийный кроссовер Lamborghini Urus

Вчера, 23:00
На горных дорогах Австрии был замечен новый кроссовер Lamborghini Urus, который только готовится дебютировать на мировом автомобильном рынке. Примечательно, что модель передвигалась по дорогам общего пользования не имея камуфлирующей плёнки.

На дорогах Австрии замечен серийный кроссовер Lamborghini Urus

 

На страницах европейских автомобильных изданий появились свежие шпионские фото нового «супер-кроссовера» Lamborghini Urus. Примечательно, что новинка, публичная премьера которой состоялась 4 декабря нынешнего года, замечена на дорогах общего пользования ещё до официального старта серийного производства. Кузов автомобиля окрашен в «фамильный» желтый колер Giallo Auge.

Стоит напомнить, что старт серийного производства нового Lamborghini Urus намечен на начало 2018 года, поэтому эксперты уверены, что замеченный на дорогах кроссовер является предсерийным прототипом, который проходит финальные тесты.

Отмечается, что новый кроссовер тестируется в новом режиме вождения Neve, который адаптирует работу подвески и интеллектуальной системы полного привода для уверенного движения по снегу. Под капотом кроссовера расположился 650-сильный мотор V8, который способен разогнать кроссовер до 305 км/ч.

На дорогах Австрии замечен серийный кроссовер Lamborghini Urus

 

Напомним, что в случае успеха нового Lamborghini Urus на рынке итальянские разработчики продолжат экспериментировать с типами кузова и разработают совершенно новый суперкар в практичном кузове седан.
Васисуалий Мурчалов
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