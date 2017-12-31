Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Составлен ТОП-10 самых ненадежных автомобилей по версии TopGear

Составлен ТОП-10 самых ненадежных автомобилей по версии TopGear

Сегодня, 09:32
Британские автомобильные эксперты из TopGear опросили автовладельцев относительно того, как часто у них возникали проблемы с машинами. По итогам полученных результатов были определены десять самых ненадёжных моделей.

Составлен ТОП-10 самых ненадежных автомобилей по версии TopGear

 

Первое место в антирейтинге занял итальянский бренд Fiat, поскольку от 100 владельцев таких автомобилей поступило наибольшее количество жалоб – 163. Вторую строчку специалисты отдали британскому Jaguar: на 100 автомобилей пришлось 148 неполадок.

Третье место досталось шведской марке Volvo, которая ранее славилась своей надёжностью. Однако в этот раз опрос показал, что на каждую «сотню» таких автомобилей имеется 134 проблемы. Кроме того, много жалоб поступило от владельцев машин Mazda и Land Rover.

Составлен ТОП-10 самых ненадежных автомобилей по версии TopGear

 

Составлен ТОП-10 самых ненадежных автомобилей по версии TopGear

 

На шестой строчке оказался Mitsubishi, а на седьмой – Subaru. Результаты данных брендов противоречат стереотипу о надёжности японских иномарок. Восьмая позиция досталась премиальной марке Audi. Наконец, автомобили Jeep и Infiniti замкнули ТОП-10 самых ненадёжных автомобилей по версии TopGear.
Яна Васильева
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