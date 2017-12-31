Составлен ТОП-10 самых ненадежных автомобилей по версии TopGear

Британские автомобильные эксперты из TopGear опросили автовладельцев относительно того, как часто у них возникали проблемы с машинами. По итогам полученных результатов были определены десять самых ненадёжных моделей.

Первое место в антирейтинге занял итальянский бренд Fiat, поскольку от 100 владельцев таких автомобилей поступило наибольшее количество жалоб – 163. Вторую строчку специалисты отдали британскому Jaguar: на 100 автомобилей пришлось 148 неполадок.Третье место досталось шведской марке Volvo, которая ранее славилась своей надёжностью. Однако в этот раз опрос показал, что на каждую «сотню» таких автомобилей имеется 134 проблемы. Кроме того, много жалоб поступило от владельцев машин Mazda и Land Rover.

Яна Васильева

На шестой строчке оказался Mitsubishi, а на седьмой – Subaru. Результаты данных брендов противоречат стереотипу о надёжности японских иномарок. Восьмая позиция досталась премиальной марке Audi. Наконец, автомобили Jeep и Infiniti замкнули ТОП-10 самых ненадёжных автомобилей по версии TopGear.