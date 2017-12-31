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На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

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| | С 1 января Chevrolet Niva станет дешевле на 20 тыс. рублей

С 1 января Chevrolet Niva станет дешевле на 20 тыс. рублей

Сегодня, 10:24
С 1 января 2018 года автопроизводитель "GM-АвтоВАЗ" начнет продавать внедорожник Chevrolet Niva с дополнительной скидкой. Акция «На улице минус 20» продлится с 1 по 31 января следующего года.

С 1 января Chevrolet Niva станет дешевле на 20 тыс. рублей

 

Согласно условиям акции, СП "GM-АвтоВАЗ" предлагает дополнительную скидку на внедорожник в размере 20 тысяч рублей. Однако предложение действует только на модели Chevrolet Niva 2017 года.

Воспользоваться скидкой «На улице минус 20» могу как физические, так и юридические лица. Особенностью предложения стала возможность объединить её с другими скидками. В частности с Trade-in, которая обеспечивает выгоду до 20 тысяч рублей, и программами автокредитования, которые позволят сохранить до 30 тысяч рублей.

С 1 января 2018 года стоимость внедорожника Chevrolet Niva в базе составит 608 тысяч рублей, а топовая версия обойдется клиентам в 770,9 тысячи рублей. Стоит отметить, что с 1 января гарантия на внедорожник вырастет до двух лет или 50 тысяч километров.
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