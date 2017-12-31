С 1 января Chevrolet Niva станет дешевле на 20 тыс. рублей

С 1 января 2018 года автопроизводитель "GM-АвтоВАЗ" начнет продавать внедорожник Chevrolet Niva с дополнительной скидкой. Акция «На улице минус 20» продлится с 1 по 31 января следующего года.

Согласно условиям акции, СП "GM-АвтоВАЗ" предлагает дополнительную скидку на внедорожник в размере 20 тысяч рублей. Однако предложение действует только на модели Chevrolet Niva 2017 года.Воспользоваться скидкой «На улице минус 20» могу как физические, так и юридические лица. Особенностью предложения стала возможность объединить её с другими скидками. В частности с Trade-in, которая обеспечивает выгоду до 20 тысяч рублей, и программами автокредитования, которые позволят сохранить до 30 тысяч рублей.С 1 января 2018 года стоимость внедорожника Chevrolet Niva в базе составит 608 тысяч рублей, а топовая версия обойдется клиентам в 770,9 тысячи рублей. Стоит отметить, что с 1 января гарантия на внедорожник вырастет до двух лет или 50 тысяч километров.