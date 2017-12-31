Volvo испытывает автономные автомобили на шведских семьях

Компания Volvo всё же приступила к воплощению программы Drive Me, которая вызвала столько споров. Автономные кроссоверы XC90 тестируют обыкновенные шведские семьи.

Эмиль Ажар

Если еще в начале 2017 года внедорожники Volvo XC90, оснащенные технологиями автономного вождения, достались частным клиентам, то сейчас бренд всё же решился приступить к тестам в обычных шведских семьях. Правда, речь всего о двух семьях, но после нового года начнут тестировать еще два экземпляра кроссовера.Всего же в рамках программы Drive Me планируется привлечь порядка 100 водителей, которые будут искать слабые места беспилотников Volvo. Они будут предоставлять отчет инженерам бренда, те же в свою очередь намерены отслеживать работу штатных систем кроссовера.Экземпляры Volvo XC90, которые достались двум шведским семьям, оснащены множеством систем активной помощи водителю. Модели укомплектованы видеокамерами и датчиками, контролирующими поведение водителя, отслеживающими дорожную ситуацию.