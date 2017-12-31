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| | В Сети появились шпионские снимки Mercedes-AMG GT Sedan

В Сети появились шпионские снимки Mercedes-AMG GT Sedan

Сегодня, 10:00
Компания Mercedes-Benz вывела на очередной этап дорожных испытаний новый Mercedes-AMG GT Sedan, что не укрылось от внимания автомобильных шпионов. Снимки новинки появились в Сети.

В Сети появились шпионские снимки Mercedes-AMG GT Sedan

 

Mercedes-AMG GT Sedan дебютирует перед автомобильной публикой через пару недель. Это произойдет в рамках Детройтского автосалона, который откроет свои двери 13 января. Если верить шпионским снимкам, то модель вышла на финальную стадию дорожных тестов.

В Сети появились шпионские снимки Mercedes-AMG GT Sedan

 

Внешность Mercedes-AMG GT Sedan получилась крайне примечательной: радиаторная решетка Panamericana, покатая крыша, улучшенная аэродинамика, агрессивная стилистика каждого элемента. В задней части кузова седана размещен спойлер, снизу – четыре патрубка выпускной системы.

Под капотом Mercedes-AMG GT Sedan установлен твин-турбо двигатель V8 на 4,0 литра, отдача которого составляет 600 лошадей. Некоторые издания сообщают, что со временем на авторынке появится гибридная модификация модели. Предположительно, комбинированная мощность версии составит 805 лошадей.
Эмиль Ажар
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