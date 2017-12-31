В Сети появились шпионские снимки Mercedes-AMG GT Sedan

Компания Mercedes-Benz вывела на очередной этап дорожных испытаний новый Mercedes-AMG GT Sedan, что не укрылось от внимания автомобильных шпионов. Снимки новинки появились в Сети.

Mercedes-AMG GT Sedan дебютирует перед автомобильной публикой через пару недель. Это произойдет в рамках Детройтского автосалона, который откроет свои двери 13 января. Если верить шпионским снимкам, то модель вышла на финальную стадию дорожных тестов.

Эмиль Ажар

Внешность Mercedes-AMG GT Sedan получилась крайне примечательной: радиаторная решетка Panamericana, покатая крыша, улучшенная аэродинамика, агрессивная стилистика каждого элемента. В задней части кузова седана размещен спойлер, снизу – четыре патрубка выпускной системы.Под капотом Mercedes-AMG GT Sedan установлен твин-турбо двигатель V8 на 4,0 литра, отдача которого составляет 600 лошадей. Некоторые издания сообщают, что со временем на авторынке появится гибридная модификация модели. Предположительно, комбинированная мощность версии составит 805 лошадей.