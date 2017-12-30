Эксперты высоко оценили новое поколение седана Toyota Camry

Новый седан Toyota Camry в исполнениях LE, XLE, SE и XSE для российского рынка начнут производить в первой половине наступающего года, однако эксперты уже дали высокие оценки модели. Специалисты уверены, что новинка существенно отличается от автомобилей, которые выпускались под этим названием раньше.

Яна Васильева

Новые Toyota Camry XSE и XLE предложат россиянам с 3,5-литровым мотором V6, развивающим 301 лошадиную силу. Другие версии получили 2,5-литровый 4-цилиндровый агрегат. Также они будут доступны с газовой или электрической установкой. На разгон до 100 км/ч с места Toyota Camry XSE требуется 5,8 секунды, а «младшей» версии SE – за 7,9 секунды. Пару двигателю составляет 8-скоростная коробка передач.По словам экспертов, в ходе тест-драйва автомобиль продемонстрировал прекрасную маневренность, хотя после установки V6 автомобиль потяжелел на 200 футов. В машине также отметили комфортный салон и широкий перечень оснащения, включающий систему контроля рядности движения, опцию экстренного торможения и двухзонный климат-контроль. На мультимедийном центре имеются хромированные кнопки.Цены на базовую комплектацию Camry XSE начинаются от 29 895 долларов. За установку V6 необходимо доплатить 5 950 долларов. Опционально для автомобиля доступны навигатор и парковочный ассистент.