Эксперты высоко оценили новое поколение седана Toyota Camry

Новые Toyota Camry XSE и XLE предложат россиянам с 3,5-литровым мотором V6, развивающим 301 лошадиную силу. Другие версии получили 2,5-литровый 4-цилиндровый агрегат. Также они будут доступны с газовой или электрической установкой. На разгон до 100 км/ч с места Toyota Camry XSE требуется 5,8 секунды, а «младшей» версии SE – за 7,9 секунды. Пару двигателю составляет 8-скоростная коробка передач.
По словам экспертов, в ходе тест-драйва автомобиль продемонстрировал прекрасную маневренность, хотя после установки V6 автомобиль потяжелел на 200 футов. В машине также отметили комфортный салон и широкий перечень оснащения, включающий систему контроля рядности движения, опцию экстренного торможения и двухзонный климат-контроль. На мультимедийном центре имеются хромированные кнопки.
Цены на базовую комплектацию Camry XSE начинаются от 29 895 долларов. За установку V6 необходимо доплатить 5 950 долларов. Опционально для автомобиля доступны навигатор и парковочный ассистент.