С молотка пустят юбилейный Lamborghini Countach от Горацио Пагани

В Париже выставят на продажу юбилейный Lamborghini Countach, в доработке которого принимал участие руководитель компании Pagani Горацио Пагани. Организатором торгов выступит аукционный дом Sotheby’s, за автомобиль планируют получить порядка 250 000-300 000 евро.

Тираж Lamborghini Countach 25th Anniversary составил всего 650 экземпляров. Такая модификация была создана в 1998 году в честь 25-летия Lamborghini. Дебют машины прошёл в ходе Гран-при Италии на автодроме Монца.В техническом плане автомобиль повторял 5000QV, однако около 500 доработок позволили усовершенствовать дизайн и комфорт модели. Под капотом юбилейной версии нашёл место 5,2-литровый атмосферный мотор V12, генерирующий 455 лошадиных сил. На разгон до первой «сотни» машине было необходимо менее 5,0 секунд, а максимальная скорость достигала 295 км/ч.Новый Lamborghini Countach 25th Anniversary отличался от 5000QV новым рулем, электрическими стеклоподъемниками, электрорегулировкой сидений и более эффективным кондиционером. При создании обвеса активно применялся углепластик. Примечательно, что форму воздухозаборников на бамперах дорабатывал Горацио Пагани.

Яна Васильева

Аукционный экземпляр успел сменить трёх владельцев, побывать в Германии, Швеции и Литве. Несмотря на это, пробег автомобиля составляет всего 3 465 километров.