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| | С молотка пустят юбилейный Lamborghini Countach от Горацио Пагани

С молотка пустят юбилейный Lamborghini Countach от Горацио Пагани

Вчера, 17:47
В Париже выставят на продажу юбилейный Lamborghini Countach, в доработке которого принимал участие руководитель компании Pagani Горацио Пагани. Организатором торгов выступит аукционный дом Sotheby’s, за автомобиль планируют получить порядка 250 000-300 000 евро.

С молотка пустят юбилейный Lamborghini Countach от Горацио Пагани

 

Тираж Lamborghini Countach 25th Anniversary составил всего 650 экземпляров. Такая модификация была создана в 1998 году в честь 25-летия Lamborghini. Дебют машины прошёл в ходе Гран-при Италии на автодроме Монца.

В техническом плане автомобиль повторял 5000QV, однако около 500 доработок позволили усовершенствовать дизайн и комфорт модели. Под капотом юбилейной версии нашёл место 5,2-литровый атмосферный мотор V12, генерирующий 455 лошадиных сил. На разгон до первой «сотни» машине было необходимо менее 5,0 секунд, а максимальная скорость достигала 295 км/ч.

Новый Lamborghini Countach 25th Anniversary отличался от 5000QV новым рулем, электрическими стеклоподъемниками, электрорегулировкой сидений и более эффективным кондиционером. При создании обвеса активно применялся углепластик. Примечательно, что форму воздухозаборников на бамперах дорабатывал Горацио Пагани.

С молотка пустят юбилейный Lamborghini Countach от Горацио Пагани

 

С молотка пустят юбилейный Lamborghini Countach от Горацио Пагани

 

С молотка пустят юбилейный Lamborghini Countach от Горацио Пагани

 

С молотка пустят юбилейный Lamborghini Countach от Горацио Пагани

 

С молотка пустят юбилейный Lamborghini Countach от Горацио Пагани

 

Аукционный экземпляр успел сменить трёх владельцев, побывать в Германии, Швеции и Литве. Несмотря на это, пробег автомобиля составляет всего 3 465 километров.
Яна Васильева
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