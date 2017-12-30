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| | В России появится новый кросс-хэтчбэк KIA Picanto X-Line

В России появится новый кросс-хэтчбэк KIA Picanto X-Line

Вчера, 16:53
Компания KIA намерена в первом квартале следующего года вывести на российский авторынок новый кросс-хэтчбэк Picanto X-Line. Стоимость и комплектации модели пока не называются.

В России появится новый кросс-хэтчбэк KIA Picanto X-Line

 

Информацию о выходе KIA Picanto X-Line подтвердили в российском офисе бренда. Стоит напомнить, что кросс-хэтчбэк дебютировал во время последнего Франкфуртского автосалона минувшей осенью. От стандартной модели его можно отличить по нескольким признакам.

В их число входит увеличенный на 15 мм дорожный просвет, агрессивный пластиковый обвес и т.д. Под капотом KIA Picanto X-Line установлен турбированный двигатель T-GDI на 1,0 литра, отдача которого составляет 100 лошадей.

Данная силовая установка впоследствии перейдет к Picanto GT-Line. При этом силовое оснащение российской новинки пока не подтверждено официально. На европейском авторынке модель имеет двигатель на 1,2 литра с отдачей в 84 лошади. Стоит напомнить, что на начало 2018 года KIA запланировала выпуск сразу трех новых моделей.
Эмиль Ажар
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