Назван ТОП-10 самых выставляемых на продажу машин в РФ

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» исследовали объявления о продаже автомобилей, выставленные на портале DROM.ru в ноябре текущего года. Исследование позволило определить легковые авто, которые чаще всего выставляются на продажу.

Яна Васильева

Примечательно, что эксперты рассматривали только машины 2007-2016 годов выпуска. Среди них чаще всего на продажу выставляли Ford Focus 2012 года, количество предложений модели достигло 1 070 единиц. Средний пробег таких автомобилей составил 88 000 километров, а средняя стоимость – 510 000 рублей.На втором месте оказалась Toyota Corolla 2008 года с 860 объявлениями, опубликованными в ноябре. Данные машины в среднем преодолели 132 500 километров, а их средний ценник равен почти 469 000 рублей. Далее оказался Hyundai Solaris 2011 со средним пробегом около 90 000 километров и ценой порядка 440 000 рублей. Аналитики насчитали 750 объявлений о продаже таких седанов.Четвёртое место снова занял Ford Focus, но на этот раз 2007 года выпуска. Эта иномарка заняла ещё два места в ТОП-10 самых продаваемых авто с пробегом: седьмое (2008 года) и восьмое (2011 года). Hyundai Solaris и Toyota Corolla вошли в рейтинг ещё по одному разу, заняв пятую (2012) и шестую строчки (2007) соответственно. Помимо этого, одними из самых выставляемых на продажу стали седан LADA Granta 2013 года и Toyota Camry 2007 года.