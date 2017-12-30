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Названы автомобили с шокирующе дорогим ремонтом

Сегодня, 13:50
С течением времени автомобили получают се больше инновационных технологий, о реальной стоимости которых потребители зачастую даже не задумываются. Эксперты составили рейтинг автомобилей с самым дорогим ремонтом.

Названы автомобили с шокирующе дорогим ремонтом

 

Первое место получил Mercedes-Benz G 500 4x4?, оснащённый передним и задним мостами LeTech с портальными редукторами. Оказалось, что замена данных мостов с дифференциалом, полуосями и порталами обойдётся в невероятные 11 024 062 рубля.

Недавно Volkswagen начал устанавливать систему питания 48V на «топовые» модели. Однако замена литиевой батареи и трансформатора напряжения, например, на Porsche Panamera будет стоить 156 010 рублей. В новейшем Range Rover Velar устанавливается сенсорная панель управления, заменить которую можно за внушительные 379 614 рублей.

Для обновлённых Hyundai Solaris и Kia Rio опционально стали доступны мультимедийные центры, которые имеют одинаковые функции, но по какой-то причине отличаются по цене. При поломке системы в Solaris её заменят за 313 256 рублей, а в Rio – за 376 021 рубль.

Названы автомобили с шокирующе дорогим ремонтом

 

Названы автомобили с шокирующе дорогим ремонтом

 

Названы автомобили с шокирующе дорогим ремонтом

 

Названы автомобили с шокирующе дорогим ремонтом

 

Названы автомобили с шокирующе дорогим ремонтом

 

Далее следует высокий хэтчбек LADA Xray, на котором далеко не сразу появилась опция отключения противобуксовочной системы TCS. Так, владельцам ранних Xray приходится самостоятельно устанавливать штатную кнопку и электропроводку за 49 104 рубля.
Яна Васильева
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