Названы автомобили с шокирующе дорогим ремонтом

С течением времени автомобили получают се больше инновационных технологий, о реальной стоимости которых потребители зачастую даже не задумываются. Эксперты составили рейтинг автомобилей с самым дорогим ремонтом.

Первое место получил Mercedes-Benz G 500 4x4?, оснащённый передним и задним мостами LeTech с портальными редукторами. Оказалось, что замена данных мостов с дифференциалом, полуосями и порталами обойдётся в невероятные 11 024 062 рубля.Недавно Volkswagen начал устанавливать систему питания 48V на «топовые» модели. Однако замена литиевой батареи и трансформатора напряжения, например, на Porsche Panamera будет стоить 156 010 рублей. В новейшем Range Rover Velar устанавливается сенсорная панель управления, заменить которую можно за внушительные 379 614 рублей.Для обновлённых Hyundai Solaris и Kia Rio опционально стали доступны мультимедийные центры, которые имеют одинаковые функции, но по какой-то причине отличаются по цене. При поломке системы в Solaris её заменят за 313 256 рублей, а в Rio – за 376 021 рубль.

Яна Васильева

Далее следует высокий хэтчбек LADA Xray, на котором далеко не сразу появилась опция отключения противобуксовочной системы TCS. Так, владельцам ранних Xray приходится самостоятельно устанавливать штатную кнопку и электропроводку за 49 104 рубля.