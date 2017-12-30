Тюнинг-ателье Posaidon представило Mercedes-AMG E63 S

Немецкое тюнинг-ателье Posaidon представило свою модификацию модели Mercedes-AMG E63 S, включающую повышенную производительность, спортивную подвеску, камуфляжную пленку и иные преобразования.

Эмиль Ажар

Тюнеры из Posaidon разработали сразу две версии для Mercedes-AMG E63 S прошлой генерации. Одна из них прошла по стандарту Stage 3, что подразумевает замену двойного турбонаддува, перепрошивку блока управления двигателем, систем впуска и выпуска.После выполненных работ производительность Mercedes-AMG E63 S стала значительно выше. Если ранее 5,5-литровый двигатель V8 мог обеспечить отдачу в 585 лошадей, то сейчас его показатель мощности составляет 920 лошадей. Таким образом, инженерам удалось нарастить 335 лошадей.Что касается второго варианта, то Posaidon ориентировались на своих коллег из фирмы Brabus. В результате рабочий объем двигателя вырос до 6,5 литров, а отдача до 1 000 лошадей. Кроме этого, инженерам пришлось усилить трансмиссию с двойным сцеплением и поставить новый дифференциал повышенного трения. Динамические характеристики модификаций не приводятся.