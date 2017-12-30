Премьера нового поколения Nissan Juke намечена на весну 2018 года

Специалисты компании Nissan завершают работать над созданием новой генерации кроссовера Juke. Публичная премьера автомобиля запланирована на весну наступающего года.

Внешний вид нового Nissan Juke окажется столь же ярким, как у нынешнего поколения модели, однако целый ряд дизайнерских решений кроссовер получит от последних новинок Nissan. Отмечается, что следующий Juke станет агрессивнее и больше предшественника.В основу модели ляжет глобальная платформа CMF-B, при этом автомобиль будет приводиться в движение 1,0- и 1,6-литровыми турбированными моторами. Не исключается выпуск гибридной и полностью электрической модификаций. Ожидается, что кроссовер не будут предлагать с дизельными силовыми агрегатами.Кроме того, Nissan Juke 2019 модельного года получит современную систему полуавтономного вождения ProPilot, позволяющую автомобилю самостоятельно передвигаться в рамках выбранной полосы на трассе или в городском потоке.

Яна Васильева

Отметим, что сегодня в России Nissan Juke можно приобрести только с 1,6-литровым 117-сильным мотором, вариатором CVT и передним приводом. Стоимость модели варьируется в диапазоне между 1 027 000 и 1 208 000 рублей.