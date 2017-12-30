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| | «Ниву» 1979 года выпуска оценили в стоимость нового Renault Duster

«Ниву» 1979 года выпуска оценили в стоимость нового Renault Duster

Вчера, 14:51
В Новосибирске опубликовано крайне примечательное объявление о продаже автомобиля. На продажу выставлен внедорожник ВАЗ-2121, стоимость которого сопоставима с ценником Renault Duster.

«Ниву» 1979 года выпуска оценили в стоимость нового Renault Duster

 

Новосибирский автовладелец намерен получить за "Ниву" 1979 года выпуска не менее 650 тыс. рублей. Если сравнивать ценник модели с другими представителями сегмента SUV, то на 11 тыс. рублей дешевле можно приобрести Renault Duster в самой доступной комплектации.

«Ниву» 1979 года выпуска оценили в стоимость нового Renault Duster

 

Объявление размещено на сайте drom.ru. Пробег ВАЗ-2121 составляет 10 тыс. километров. Окрас кузова – желтый. Под капотом внедорожника размещен двигатель на 1,6 литра, отдача которого составляет 75 лошадей. Иной информации продавец не приводит.

Стоит заметить, что это не первая "Нива", которая имеет столь впечатляющий ценник. Ранее в Тольятти появилось аналогичное объявление, в котором продавец пытается реализовать за 5 млн рублей экспортный вариант внедорожника, сошедший с конвейера в 1980 году. Пробег ВАЗ-2121 едва превышает 200 километров.
Эмиль Ажар
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