«Ниву» 1979 года выпуска оценили в стоимость нового Renault Duster

В Новосибирске опубликовано крайне примечательное объявление о продаже автомобиля. На продажу выставлен внедорожник ВАЗ-2121, стоимость которого сопоставима с ценником Renault Duster.

Новосибирский автовладелец намерен получить за "Ниву" 1979 года выпуска не менее 650 тыс. рублей. Если сравнивать ценник модели с другими представителями сегмента SUV, то на 11 тыс. рублей дешевле можно приобрести Renault Duster в самой доступной комплектации.

Эмиль Ажар

Объявление размещено на сайте drom.ru. Пробег ВАЗ-2121 составляет 10 тыс. километров. Окрас кузова – желтый. Под капотом внедорожника размещен двигатель на 1,6 литра, отдача которого составляет 75 лошадей. Иной информации продавец не приводит.Стоит заметить, что это не первая "Нива", которая имеет столь впечатляющий ценник. Ранее в Тольятти появилось аналогичное объявление, в котором продавец пытается реализовать за 5 млн рублей экспортный вариант внедорожника, сошедший с конвейера в 1980 году. Пробег ВАЗ-2121 едва превышает 200 километров.