Китайская Chery рассказала о новинках 2018 года

Китайская компания Chery намерена в ближайшем будущем существенно обновить свою модельную линейку. Недавно в ходе интервью представители бренда рассказали, какие новинки следует ожидать поклонникам Chery в 2018 году.

Яна Васильева

В первой половине наступающего года дебютирует абсолютно новый кроссовер, который даже ещё не получил названия и пока известен под заводским кодом T18. Во втором полугодии планируется представить компактный кроссовер и седан с внутризаводскими обозначениями T19 и M1D соответственно.На сегодняшний день о новинках от Chery нет никаких официальных сведений. Компания даже не уточняет, появятся ли данные модели за пределами Поднебесной. Согласно инсайдерским данным, кроссовер T18 будет доступен с пятью и семью посадочными местами. Ожидается, что новинка разместится сразу после Tiggo 7 в модельном ряду марки. Седан M1D предположительно окажется дороже актуального Chery Arrizo 5, либо станет обновлённым вариантом этой модели.Ближайшей презентацией бренда является кроссовер Exeed TX, прототип которого показали публике в сентябре уходящего года. В обозримом будущем этот автомобиль появится на европейском авторынке. Новый Chery Exeed TX предложат с гибридным или полностью электрическим двигателем.