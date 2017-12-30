Новый Suzuki Vitara выйдет на авторынок России в 2018 году

Представители российского офиса компании Suzuki поделились с журналистами планами на будущий год. По их словам, главной премьерой 2018 года в России окажется обновлённый компактный кроссовер Vitara.

Яна Васильева

В японской компании рассчитывают, что одна из самых популярных моделей позволит укрепить позиции марки на российском авторынке. Помимо рестайлингового Suzuki Vitara, в течение наступающего года в РФ запустят продажи особых версий ряда автомобилей, включая кроссовер Jimny.Официальная презентация обновлённой Vitara намечена на первую половину 2018 года. Не так давно в сети публиковались шпионские снимки грядущей новинки. Несмотря на камуфляжную пленку, почти полностью покрывавшую кузов автомобиля, экспертам удалось рассмотреть видоизменённую радиаторную решётку и модифицированные бампера.К сожалению, папарацци не смогли запечатлеть салон рестайлингового кроссовера, поэтому об изменениях в интерьере автомобиля на сегодняшний день можно только догадываться. Инсайдеры отмечают, что в салоне ожидаются существенные изменения.